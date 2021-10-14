В Украине за полмиллиарда гривен строят новую телесеть: вот-вот ею можно будет пользоваться

Телевидение постепенно отходит на второй план, ведь сейчас большинство людей, независимо от их возраста, предпочитают интернет. Те же телеканалы можно найти в онлайн режиме, либо приобрести месячную подписку в одном из онлайн кинотеатров. Кроме этого есть аналоговое телевидение, которое включает популярные телеканалы. Однако и этого не хватает.





К сожалению интернетом редко пользуются пожилые люди, а Т2 не работает в отдаленных селах и горных районах. Отрезанные от украинского телевидения и территории, граничащие с оккупированными. Чтобы решить это, в Украине было выделено 490 000 000 гривен на строительство новой телесети. Она будет качественно работать абсолютно в каждом уголке страны, а главное полностью бесплатно.

Какие каналы можно будет смотреть?

На бесплатной основе украинцы смогут смотреть телеканалы: “1 + 1 International”, “Интер”, “Интер +” и “Украина 24”.

Кроме этого, было создано уникальный отдельный канал ICTV Ukraine. На нем будут транслироваться передачи и программы сразу с трех телеканалов: – “Новый”, ICTV и СТБ. Все эти телеканалы вероятно получат и международную версию.

Для создания телесети было выделено государственные гарантии по кредиту. Распоряжается деньгами концерт радиосвязи и телевидения. В Кабмине заявляют, что подобный проект является очень важным, ведь собственное телевидение позволит доносить людям ту ситуацию, которая действительно происходит в стране. Особенно это касается прифронтовых территорий, где идет жесткая пропаганда со стороны агрессора.

Работать телесеть начнет уже совсем скоро, а качество вещания должно быть прекрасным независимо, речь о мегаполисе, или об отдаленном горном селе.