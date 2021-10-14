Астрологи назвали найбільш марнотратні знаки Зодіаку

Деякі люди можуть роками сидіти на умовних «мішках з грошима», продовжуючи витрачатися лише на найнеобхідніше, не дивлячись на те, що можуть дозволити собі набагато більше. Інші ж навпаки, здатні розтратити все, що у них є. Які ж знаки Зодіаку найбільш марнотратні?





Найбільші марнотрати

Одними з найбільших марнотратів є Леви. Ці люди зазвичай легко заробляють гроші, причому навіть там, де інші здебільшого їх втрачають. Наприклад, вони прекрасні продавці – саме про таких кажуть, що вони здатні продати навіть сніг в Антарктиці та пісок у пустелі. Напевно, саме це формує і специфічне ставлення до грошей: «навіщо їх економити, я завжди можу заробити ще». Левам складно відмовити собі в покупках, навіть якщо вони їм, якщо чесно, не дуже-то і потрібні.

Схильні до розтрати також Скорпіони. Вони легко ставляться до грошей і мають певні складності з розстановкою пріоритетів. Тому Скорпіон може, наприклад, витратити останні гроші на шопінг, після чого просити у всіх зайняти йому в борг до зарплати.

Нарешті, останній знак Зодіаку, який астрологи вважають схильним витрачати величезні суми грошей – Водолій. Як і Левам, Водоліям часто щастить: якщо хтось і може, наприклад, виграти велику суму на азартні ігри, то це Водолій. Проте, «шалені» гроші так само легко витрачаються. Перейшовши на повноцінну роботу, Водолій продовжує витрачати будь-які суми з дивовижною легкістю, відчуваючи себе улюбленцем долі.

Відзначимо, що, як ми писали раніше, деякі знаки Зодіаку, навпаки, схильні до економії, яка часом стає надмірною. Це, наприклад, Діви, Козероги та Тельці. Якщо двоє людей, наприклад, подружня пара, належать до настільки протилежних знакаів, у них можуть виникнути проблеми при плануванні бюджету.