В Україні за пів мільярда гривень будують нову телемережу: скоро нею можна буде користуватися

Телебачення поступово відходить на другий план, адже зараз більшість людей, незалежно від віку, надають перевагу інтернету. Ті ж самі телеканали можна знайти в онлайн режимі, або придбати місячну підписку в одному з онлайн кінотеатрів. Крім цього є аналогове телебачення, яке включає популярні телеканали. Однак і цього не вистачає.





На жаль інтернетом рідко користуються літні люди, а Т2 не працює у віддалених селах та гірських районах. Відрізані від українського телебачення й території, що межують з окупованими. Щоб вирішити це, в Україні було виділено 490 мільйонів гривень на будівництво нової телемережі. Вона якісно працюватиме абсолютно у кожному куточку країни, а головне повністю безкоштовно.

Які канали можна буде дивитися?

На безкоштовній основі українці зможуть дивитися телеканали: “1+1 International”, “Інтер”, “Інтер +” та “Україна 24”.

Крім цього, було створено унікальний окремий канал ICTV Ukraine. На ньому транслюватимуться передачі та програми одразу з трьох телеканалів: – “Новий”, ICTV та СТБ. Всі ці телеканали ймовірно отримають і міжнародну версію.

Для створення телемережі було виділено державні гарантії по кредиту. Розпоряджається грішми концерт радіозв’язку та телебачення. В Кабміні заявляють, що подібний проєкт є дуже важливим, адже власне телебачення дозволить доносити людям ту ситуацію, яка справді відбувається у країні. Особливо це стосується прифронтових територій, де йде жорстка пропаганда з боку агресора.

Працювати телемережа почне вже зовсім скоро, а якість мовлення має бути чудовою незалежно, чи мова про мегаполіс, чи про віддалене гірське село.