Астрологи назвали самые расточительные знаки Зодиака

Некоторые люди могут годами сидеть на условных «мешках с деньгами», продолжая тратиться только на самое необходимое, несмотря на то, что могут позволить себе намного больше. Другие же наоборот, способны растратить все, что у них есть. Какие же знаки Зодиака самые расточительные?





Самые большие моты

Одними из самых больших мотов являются Львы. Эти люди обычно легко зарабатывают деньги, причем даже там, где остальные обычно их теряют. Например, они отличные продажники — именно про таких говорят, что они способны продать даже снег в Антарктике и песок в пустыне. Наверное, именно это формирует и специфическое отношение к деньгам: «зачем их экономить, я всегда смотрю заработать еще». Львам сложно отказать себе в покупках, даже если они им, в общем-то, не особо и нужны.

Склонны к растрате также Скорпионы. Они легко относятся к деньгам и испытывают сложности с расстановкой приоритетов. Поэтому Скорпион может, например, потратить последние деньги на шопинг, после чего просить у всех занять ему в долг до зарплаты.

Наконец, последний знак Зодиака, который склонен тратить огромные суммы денег — Водолей. Как и Льву, Водолею часто везет: если кто-то и способен, например, выиграть крупную сумму в азартные игры, то это Водолей. Тем не менее, «шальные» деньги столь же легко тратятся. Перейдя на полноценную работу, Водолей продолжает тратить любые суммы с удивительной легкостью, чувствуя себя баловнем судьбы.

Отметим, что, как мы писали раньше, некоторые знаки Зодиака, наоборот, склонны к экономии, которая порой становится избыточной. Это, к примеру, Девы, Козероги и Тельцы. Если двое людей, например, супружеская пара, принадлежат к столь противоположным знакам, у них могут возникнуть проблемы при планировании бюджета.