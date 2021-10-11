Онлайн покупки делают банковские карточки уязвимыми к мошенникам: что нужно знать?

Современные люди, особенно молодежь, не представляют себе жизнь без онлайн шопинга. Это же так удобно. Перед вами десятки магазинов, с разнообразными акциями и предложениями, выгодными ценами и такой популярной сегодня беспроцентной рассрочкой. Покупать вещи в обычных магазинах скоро станет совсем не актуально. Однако, есть одно но.





Не все онлайн магазины имеют достаточную защиту личных данных своих клиентов. И довольно часто, мошенники выходят на след покупателя, пытаясь украсть деньги с его карточки. Часто аферистам это удается.

Какие схемы являются самыми популярными?

Все аферы очень похожи между собой. Каким-то образом узнав номер телефона, аферисты звонят и начинается игра.

Ложный долг. Звонят якобы коллекторские службы и угрожающим тоном требуют оплатить несуществующий долг. Аферисты научились очень тонко давить на человеческую психику. Особенно уязвимы те, кто неоднократно брал микрозаймы или кредиты. А вдруг действительно где-то не до конца оплатил и выросли проценты. Такие мысли часто возникают в голове жертвы и она перечисляет необходимую сумму на представленный аферистами номер. Не стоит паниковать. Успокойтесь и свяжитесь с банками с которыми вы сотрудничали для уточнения этой информации. Звонок из банка. Популярная схема, которую мошенники используют очень часто. Просят привязать карточку с номером, выполнить простые шаги по защите карточки и тому подобное. Проведя эти манипуляции люди остаются без денег, а иногда мошенники умудряются снять еще и кредитные лимиты. Настоящие работники банка никогда не звонят клиентам, поэтому сразу же обрывайте подобные диалоги. Фишинг. Ну и напоследок – подставные интернет-магазины. Это ловушка для невнимательных покупателей. Мошенники создают “липовый” сайт, что визуально напоминает настоящий магазин. Покупателей привлекают хорошими ценами.

В лучшем случае вы потеряете деньги только за несуществующий товар, а в худшем и все остальные деньги с карточки, если ее данные получат владельцы подставной платформы. Всегда ищите отзывы о магазине и желательно, чтобы они были не единичны.