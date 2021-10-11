Онлайн покупки роблять банківські картки вразливими до шахраїв: що треба знати?

Сучасні люди, а особливо молодь, не уявляють собі життя без онлайн шопінгу. Це ж так зручно. Перед вами десятки магазинів, з різноманітними акціями та пропозиціями, вигідними цінами і такими популярними на сьогодні безвідсотковими розстрочками. Купувати речі в звичайних магазинах скоро стане зовсім не актуально.





Однак, є одне але. Не всі онлайн магазини мають достатній захист особистих даних своїх клієнтів. І доволі часто, шахраї виходять на слід покупця, намагаючись згодом вкрасти гроші з його картки. Часто аферистам це вдається.

Які схеми є найпопулярнішими?

Всі афери дуже схожі між собою Якимось чином дізнавшись ваш номер телефону, аферисти телефонують і починається гра.

Несправжній борг. Телефонують начебто колекторські служби і загрозливим тоном вимагають сплатити неіснуючий борг. Аферисти навчилися дуже тонко тиснути на людську психіку. Особливо вразливі ті, хто неодноразово брав мікропозики чи кредити. А раптом й справді десь не до кінця оплатив і виросли відсотки. Такі думки часто виникають в голові жертви і вона перераховує необхідну суму на представлений аферистами номер. Не варто панікувати. Заспокойтеся та зв’яжіться з банками з якими ви співпрацювали для уточнення цієї інформації. Дзвінок з банку. Популярна схема, яку шахраї використовують дуже часто. Просять прив’язати картку до номера, виконати прості кроки щодо захисту картки, і тому подібне. Провівши ці маніпуляції люди залишаються без грошей, а інколи шахраї умудряються зняти ще й кредитні ліміти. Справжні працівники банку ніколи не телефонують клієнтам, тому одразу ж обривайте подібні діалоги. Фішинг. Ну і наостанок — підставні інтернет-магазини. Це пастка для неуважних покупців. Шахраї створюють “липовий” сайт, що візуально нагадує справжній магазин. Покупців приваблюють гарними цінами.

В кращому випадку ви втратите гроші лише за неіснуючий товар, а в гіршому й всі інші гроші з картки, якщо її дані отримають власники підставної платформи. Завжди шукайте відгуки про магазин і бажано, щоб вони були не одиничні.