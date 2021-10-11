С декабря пенсию повысят на 800, 200 и 80 гривен: кому сколько достанется?

Перечисление пенсий происходит регулярно. То повысили выплаты на несколько гривен по собственной инициативе. То повысили их через увеличение прожиточного минимума. Некоторые получили по 500 гривен к стандартной сумме, например те, кому исполнилось более 80-ти. 75-летним с 1 октября досчитали по 400 гривен. И вот, с первого декабря следует ожидать еще одного пересчета.





В связи с тем, что увеличится минимальная зарплата и размер прожиточного минимума, вырастут и пенсии. Однако сумма доплаты у всех будет очень разной.

От 80 до 800 гривен: кому сколько насчитают?

В Украине есть минимальная и максимальная пенсии. Минимальная составляет почти 2000 гривен, тогда как максимальная приближена к 20 000 гривен. Так вот, тем, кто получает минимальную досчитают 80 гривен, и конечная сумма составит 1934 гривны. Те же счастливчики, кому повезло иметь максимальную пенсию будут получать на 800 гривен больше, а именно 19 340 грн.

Повезло и тем лицам, которые вышли на пенсию в этом году и имеют 65 лет и стаж 30 и 35 лет соответственно. Для них пенсия с декабря составит 2600 грн., что на 200 грн. больше, чем сейчас.

Заметим, что в Украине есть и пенсии размером в 80 000 гривен

Не всех касаются законодательные нормы, и если согласно правилам максимальная пенсия это 10 минимальных, то например судьи вне этих правил. Они могут получать пенсию в размере, 80% от их зарплаты, то есть 80 000 гривен.

Несколько выше пенсии, чем минимальные и даже средние по стране, имеют лица с инвалидностью, ветераны и те, кто получил травмы в результате трагедии на Чернобыльской АЭС. Их “минималки” варьируются от 3700 до 6000 гривен. Кстати, недавно правительство сделало так, что эта группа пенсионеров не зависит от прожиточного минимума.