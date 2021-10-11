З грудня пенсію підвищать на 800, 200 та 80 гривень: кому скільки перепаде?

Перерахування пенсій відбувається регулярно. То підвищили виплати на кілька гривень за власної ініціативи. То підвищили їх через збільшення прожиткового мінімуму. Дехто отримав 500 гривень до стандартної суми – ті кому виповнилося більше 80-ти. 75-річним з 1-го жовтня дорахували по 400 гривень. І от, з першого грудня слід очікувати ще одного перерахунку.





У зв’язку з тим, що збільшиться мінімальна зарплата і розмір прожиткового мінімуму, зростуть й пенсії. Однак сума доплати у всіх буде дуже різною.

Від 80 до 800 гривень: кому скільки нарахують?

В Україні є мінімальна і максимальна пенсії. Мінімальна становить майже 2 000 гривень, тоді як максимальна наближена до 20 000 гривень. Так от, тим хто отримує мінімальну дорахують 80 гривень, і кінцева сума становитиме 1934 гривні. Ті ж щасливчики, кому повезло мати максимальну пенсію отримуватимуть на 800 гривень більше, а саме 19 340 грн.

Пощастило й тим особам, котрі вийшли на пенсію цього року та мають 65 років і стаж 30 та 35 років відповідно. Для них пенсія з грудня становитиме 2600 грн., що на 200 грн. більше ніж зараз.

Зауважимо, що в Україні є й пенсії розміром у 80 000 гривень

Не всіх стосуються законодавчі норми, і якщо згідно з правилами максимальна пенсія це 10 мінімальних, то наприклад судді поза цими правилами. Вони можуть отримувати пенсію розміром, як 80% їхньої зарплати, тобто 80 000 гривень. Дещо вищі пенсії, ніж мінімальні та навіть середні по країні, мають особи з інвалідністю, ветерани та ті, хто отримав травми внаслідок трагедії на Чорнобильській АЕС. Їхні “мінімалки” варіюються від 3700 до 6000 гривень.

До речі, віднедавна уряд зробив так, що ця група пенсіонерів не залежить від прожиткового мінімуму.