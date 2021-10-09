«Киевстар» и «Vodafone» теперь бесплатно меняют любые старые смартфоны на новые

Думаем, многие знакомы с такой ситуацией: вы покупаете новый смартфон, и сразу же встает вопрос: что же все-таки делать со старым телефоном? Некоторые просто держат их «про запас», на случай, если новый телефон сломается.





Однако это не очень оптимальное решение: рано или поздно вы купите еще один телефон, и куда девать предыдущий старый? К тому же телефоны портятся, когда просто лежат, не работая. К счастью, «Киевстар» и Vodafone запустили возможность обменять старый смартфон на новый!

Что такое трейд-ин и как им воспользоваться?

В цивилизованных странах популярностью пользуется трейд-ин — возможность обмена старых гаджетов на новые с небольшой доплатой. Это намного лучше и адекватнее, чем собирать горы старой техники дома, или продавать ее на каком-нибудь OLX, рискуя нарваться на мошенничество.

С недавнего времени трейд-ин пришел и в нашу страну. Он проводится мобильными операторами в магазинах их розничной сети. Вы можете взять старый смартфон и принести его в магазин. Его оценит специалист по работе с клиентами, после чего вы сможете прицениться к новым смартфонам.

Если, например, ваш старый телефон будет оценен в две тысячи гривен, а новый стоит четыре, то вы можете забрать новый телефон, доплатив всего две тысячи. Если их стоимость будет эквивалентна, то вы просто обмениваете старый смартфон на новый совершенно бесплатно.

Чтобы обмен был возможен, смартфон должен быть работающим, без серьезных повреждений, а также с документами, которые подтверждают, что вы получили его законно. Также желательно взять с собой дополнительные комплектующие, например, зарядку и наушники. Они повышают стоимость вашего мобильного телефона. Наконец, не забудьте паспорт и идентификационный код, потому что во время проведения трейд-ин будет подписан договор обмена, а для него необходимы документы.