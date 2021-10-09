Для оформления пенсии и социальных выплат теперь нужен только смартфон: что следует знать?

Диджитализация наше все. В современном мире все нереально быстро меняется и переходит в режим онлайна. Удаленная работа, удаленное обучение, безналичная оплата с помощью смартфона или вообще часов. Электронные страховые полисы и подписи. Вскоре людям вовсе не придется выходить из дома для решения каких-то своих дел. Новейшие технологии добрались и до пожилой категории людей.





Вскоре, для того, чтобы оформить пенсию или любые другие социальные выплаты не нужно будет собирать тонну бумаг, и стоять в длинных очередях. Не нужно будет по несколько раз переделывать одну и ту же справку, и тратить на это много времени и нервов. Нужен только смартфон и приложение “Дия”.

В “Дия” можно будет оформить все необходимые выплаты

Приложение “Дия” продолжает удивлять. Здесь едва ли не каждый месяц появляется новая услуга. Сообщается, что совсем скоро для того, чтобы оформить пенсию, нужно всего лишь подтвердить свою личность с помощью приложения и электронной подписи. Процедура будет занимать несколько минут и не потребует физического присутствия заявителя в Пенсионном фонде или иных социальных учреждениях.

Будет ли иметь услуга популярность?

В Министерстве цифровой трансформации пока никак не комментируют нововведения. Сами же украинцы настроены немного скептически. Мол, для того, чтобы полноценно пользоваться “Дией”, надо иметь паспорт нового образца, то есть ИD-карту, а она есть не у всех. Не у всех есть электронная подпись, и вообще, для того, чтобы все, и в том числе пенсионеры, могли оформлять услуги онлайн, для них нужно провести хотя бы минимальное обучение и показать, как все происходит на практике.

Но в целом инициатива хорошая, и как минимум бюрократии станет намного меньше.