В Украине внедряют вторую пенсию и дополнительные взыскания из зарплаты

В Украине почти каждый год происходят всевозможные нововведения. То полностью изменили медицину, кардинальные изменения коснулись и школьного образования, теперь имеем Новую украинскую школу. Очередь за пенсией.





Новые пенсионные реформы анонсируют каждый день. Уже увеличился пенсионный возраст для женщин. Уже будет увеличиваться необходим рабочий стаж для выхода на пенсию, причем увеличиваться вплоть до 2027 года включительно. И вот, новая информация. В 2023 году украинцы начнут накапливать на вторую пенсию. Как это будет происходить?

Вторая пенсия будет накапливаться за счет работодателей и работников

Правительство считает, что такая инициатива поможет обеспечить безбедную жизнь пенсионерам. Это приблизит уровень пенсий до европейских, а также увеличит нынешние выплаты вдвое. Как все должно происходить на практике?

Во-первых, это обязательно и отказаться от второй пенсии не может никто официально трудоустроенный. Во-вторых, взносы будут не существенными, а еще делиться между работодателем и работником, все для того, чтобы давления не испытывала ни одна сторона. Такие минимальные накопления позволят в будущем дважды в месяц получать пенсию: социальную и собственно накопленную.

Позаботятся и о безопасности сбережений

Многих беспокоит вопрос надежности такой системы. Мол накапливать средства можно, но кто даст гарантию их целостности через несколько десятков лет. Ведь в стране не совсем стабильная ситуация. На это правительство имеет четкий ответ. Дополнительно планируют создать новый орган, который будет заниматься страхованием человеческих накоплений. Это будет некий аналог Фонда гарантирования банковских вкладов.

Что же, интересно посмотреть, как все будет происходить на практике. Возможно инициатива действительно будет успешной, и украинские пенсии кардинально трансформируются.