Штрафи за нелегальне телебачення: в Україні взялись за продавців ТВ-приставок

В Україні незабаром розпочнеться запекла боротьба із поширенням нелегальних телеприставок. Продавців гаджетів з піратським програмним забезпеченням, що надає доступ до медіаконтенту, будуть карати величезними штрафами. Відповідний проект закону вже підтримала Національна комісія з регулювання зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).





Зокрема підприємець, що надає такі нелегальні послуги кінцевим користувачам, отримає штраф на суму від 17 до 85 тисяч гривень. Якщо ж особу впіймають на встановленні піратського обладнання чи програмного забезпечення клієнту – покарають на 8,5-17 тисяч гривень. Виявлений факт продажу незаконної ТВ-приставки обернеться для бізнесмена штрафом в розмірі 340-850 гривень. Та у деяких випадках бізнесменів можуть не тільки оштрафувати, а й навіть конфіскувати нелегальний товар.

Проект закону став ще одним кроком держави у боротьбі із масовим розповсюдженням піратського відео- та аудіоконтенту. До того ж ініціатива неабияк посприяє захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

«Даний законопроект націлений на імплементацію директиви Євросоюзу в українське законодавство, а також боротьбу із підприємцями, що сприяють поширенню піратського контенту», – зазначив В’ячеслав Мієнко, один із засновників ініціативи «Чисте небо».

Для громадян, що користуються ТВ-приставками з незаконним програмним забезпеченням, новий закон не передбачає жодних покарань. Штрафувати будуть лише продавців та спеціалістів зі встановлення піратських гаджетів. Адже саме вони в першу чергу порушують закон, надаючи своїм клієнтам нелегальний доступ до медіаматеріалів, що захищені правом інтелектуальної власності.

Пошуком торгових точок, що розповсюджують спеціальні пристрої до телевізорів, в Україні займаються вже не перший рік. Та раніше це робили виключно правовласники контенту. Саме завдяки їхнім зусиллям, кількість продавців «телекоробочок» із піратським програмним забезпеченням за останні кілька років суттєво зменшилася. Зокрема закрилася велика частка інтернет-магазинів, що промишляли цим незаконним ремеслом.