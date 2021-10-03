Lifecell объявил о повышении цен на ряд тарифов

Как сообщила компания lifecell, ряд ее тарифных планов в ближайшее время сильно подорожают. Об этом уже начали предупреждать рядовых абонентов, которые получают соответствующие СМС-сообщения.





Какими будут новые расценки

Как сообщают представители мобильного оператора, стоимость большинства пакетов услуг в течение всего текущего года не менялась. Однако сейчас возросла стоимость электроэнергии, а также плата за использование радиочастотного ресурса.

В связи с этим удерживать цены на прежнем уровне невозможно. Было решено повысить размер абонентской платы в ряде тарифных планов. К примеру, уже с тринадцатого октября абонентская плата в тарифном плане «Смарт Лайф 2020» будет составлять не сто двадцать гривен, а сто пятьдесят.

В случае, если вы хотите по-прежнему пользоваться своим тарифным планом по сниженной цене, мобильный оператор предлагает вам несколько вариантов. К примеру, вы можете зарегистрировать или персонифицировать свой номер и получить таким образом скидку. Также можно воспользоваться недавно запущенной услугой «Тарифная подписка». Она позволяет заранее оплатить несколько месячных пакетов услуг — шесть или двенадцать пакетов сразу. При заказе шести пакетов услуг можно получить скидку на все пакеты в составе десяти процентов, а при заказе двенадцати — уже пятнадцати процентов.

Также можно воспользоваться тарифным планом «Хендмейд». Он позволяет настроить тарифный план под себя, подключив нужные вам услуги. Каждая услуга имеет свою цену, причем она тем меньше, чем больший пакет услуг вы выберете. К примеру, безлимит на все «лайфовские» номера стоит 65 гривен, а в составе пакета — 45.

Десять гигабайт интернета сами по себе обойдутся в 75 гривен, в пакете — в сорок пять. “Полный пакет” со всеми возможными услугами будет стоить 419 гривен в месяц, хотя по отдельности они бы стоили аж семьсот пятьдесят.