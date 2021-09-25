«Ощадбанк» предупредил о закрытии счетов своих клиентов

Недавно «Ощадбанк», один из главных банков нашей страны, опубликовал на своем сайте сообщение о том, что счета некоторых клиентов могут быть закрыты. Кто эти клиенты, и потеряют ли они свои деньги? Давайте это выясним.





Какие вклады будут закрыты

Как сообщает «Ощадбанк», в срок до конца сентября текущего года все пользователи его услуг должны посетить отделение банка для того, чтобы провести верификацию и актуализировать свои идентификационные данные. Отдельное предупреждение касается тех, кто не проводил операции по своим депозитным счетам в течение более чем трех лет. Необходимо решить вопрос с этими счетами и деньгами на них.

С собой для идентификации необходимо иметь паспорт, а также документ о присвоении вам идентификационного номера. В случае, если до конца сентября вы не успеете совершить данные действия, то «Ощадбанк» начнет учитывать остатки средств на данных счетах как недвижимые вклады.

Также отсутствие верификации будет означать, что клиент фактически дал согласие на расторжение банковского договора в соответствии с действующим законодательством нашей страны и на закрытие своего счета.

В течение всего времени, пока деньги будут по-прежнему находиться в банке, из суммы вклада будет изыматься комиссия за ведение недвижимых вкладов. Это касается всех, кто пренебрегнет необходимостью подтверждения личности.

Также, как мы писали ранее, «Ощадбанк» запустил новую услугу, начиная с первого сентября. Суть ее проста: льготный период по кредитным картам «Моя кредитка» и «MORE» был продлен до девяноста двух дней при условии, что вы совершаете ими онлайн-платежи или же рассчитываетесь в торгово-сервисной сети.

Использовать данный увеличенный грейс-период можно по одной из пяти категорий товаров и услуг, для чего необходимо выбрать соответствующие настройки в приложении «Ощад 24 / 7».