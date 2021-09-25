В жовтні пенсії різко збільшаться: кому та скільки доплатять?

Одразу кілька підвищень пенсії планується на наступний рік. Надбавки отримуватимуть мільйони пенсіонерів, і їх розмір буде стандартним, тобто не варіюватиметься від віку пенсіонера, його робочого стажу та зарплати, яку він отримав впродовж працездатного періоду.





Згідно з новою реформою, та рядом нововведень, які запланував уряд, вже через кілька років, розмір пенсії в Україні підвищиться мінімум вдвічі. Наразі доведеться задовольнятися поступовими надбавками у кілька сотень гривень. Перша така надбавка буде вже після 1-го жовтня.

Наразі надбавку отримають пенсіонери у віці 75-80 років

З 1-го жовтня, усі пенсіонери, у віковому діапазоні 75-80 років отримають надбавку до основної пенсії у розмірі 400 гривень. Це не разова виплата, дана надбавка приходитиме щомісяця в обов’язковому порядку. Подібну інформацію підтвердила міністр соціальної політики Марина Лазебна, яка заявила, що кошти на даний крок у бюджеті є. Це підвищення повинно було відбутися ще у червні, однак тоді уряд зіштовхнувся з фінансовими труднощами, перенісши виплати на жовтень. Зараз вони точно будуть.

Наступними будуть інші категорії пенсіонерів

Наступна вікова категорія, яка отримає надбавку — це 70-75 років. Прогнозується даний крок вже на початок 2022 року. Розмір доплат становитиме 300 гривень і виплачуватиметься щомісячно. Ну а найстарша група пенсіонерів, у віці 80+, вже отримала свої додаткові кошти. Ця вікова категорія осіб отримує 500 гривень надбавки вже майже рік. Не виключення, що у наступному році їм знову підвищать пенсію.

На жаль всі ці плани не мають чітких дат. Точно відомо лише про жовтневу надбавку, адже її анонсують вже досить довго. А от, коли чекати виплат всім іншим категоріям — ніхто точно сказати не може.