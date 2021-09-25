Сайти компаній Olx, Allo, Comfy, Eldorado, Vodafone, Silpo і Нова Пошта перевірили на рівень безпеки

На 100% довіряти нікому не можна. Саме до таких висновків дійшли експерти під час перевірки 20 українських сайтів на рівень безпеки для користувачів.





Під час дослідження було перевірено 20 українських IT компаній та їх сайти, щоб визначити, наскільки вони безпечні для користувачів інтернетом. Максимально можна було отримати 100 балів (у разі, якщо вебсторінка на 100% зручна та безпечна, має найвищий індекс захисту персональних даних).

Індекс розробила організація “Інтерньюз Україна”. Результати виявились мало втішними. Лише Olx.ua та Ukr.net стали лідерами, перший сайт отримав 77,5%, а другий 70%, на жаль 100% не вдалося набрати жодній компанії. Так за результатами 12 із 20 приватних компаній отримали понад 50% балів, тобто рівень їх корпоративної політики оцінюється, як “середній” або “вище середнього”. У рейтингу “середнячків” опинились: NovaPoshta.ua, Allo.ua, Comfy.ua та інші. До компаній із рівнем безпеки “нижче середнього” потрапили сайти Eldorado.ua, Makeup.com.ua, Silpo.ua, Lanet.ua.

Виявилось, що більшість компаній мають значні недоліки у сферах від вимог національного законодавства до зручності користування сайтом та інклюзивності. Як виявилось, Vodafone, Silpo, Lanet та Triolan не виконують одну із головних законодавчих вимог, щодо “дозволу на обробку персональних даних користувачів”. Також на багатьох вебсайтах користувачі не мають змоги видаляти збережену інформацію “про себе”.