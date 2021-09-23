Lifecell запустил услугу, о которой абоненты мечтали годами

Мобильный оператор lifecell запустил услугу, о которой абоненты мечтали на протяжении многих лет. Сейчас наконец-то можно не переживать о том, что у вас впереди день оплаты, а вы можете про него забыть или у вас не хватит денег. Новая услуга поможет вам избавиться от этих страхов!





Какой будет новая услуга

Услуга носит название «Тарифная подписка». Суть ее крайне проста — она позволяет заранее оплатить несколько месячных пакетов услуг. Это может быть шесть или двенадцать пакетов сразу. Благодаря этому, по словам мобильного оператора, абоненты теперь могут не переживать о том, что близится дата пополнения, а они про нее банально забыли и вскоре могут остаться совсем без связи и мобильного интернета.

Мобильный оператор также решил сделать эту услугу еще более выгодной для абонентов. Так, при заказе шести пакетов услуг можно получить скидку на все пакеты в составе десяти процентов, а при заказе двенадцати — уже пятнадцати процентов.

На данный момент услуга доступна в следующих тарифных планах:

“Смарт Лайф 2020”

“Свободный Лайф 2020”

“Интернет БЕЗМЕЖ 2020”

“Просто Лайф 2020”

“Свободный Лайф. Регион 2020”

“Просто Лайф. Регион 2020”

“Смарт Лайф. Регион 2020”

“Platinum Лайф 2020”

“Интернет Жара”

“Хайп”

“Смарт L”

“Смарт M”

“Лайфхак 2020”

“Лайфхак 2019”

“Лайфхак”

“Жара GO”

“Жара GO Plus”

“4 БЕЗЛИМИТА 2019”

“4 БЕЗЛИМИТА Плюс”.

В дальнейшем список этих тарифных планов будет расширен. Отмечается, что для того, чтобы подключить данную услугу, достаточно просто иметь достаточную сумму на счету и оплатить пакет услуг на текущий месяц.

Как мы писали ранее, мобильный оператор запустил тарифный план «Вільний Лайф. Регіон». В новом тарифном плане есть все, что может вам пригодиться. В частности, в пакет услуг данного тарифа входит безлимитный интернет, который можно полностью бесплатно раздавать через любые устройства. Также вы будете получать полторы тысячи минут звонков на любые украинские номера, вне зависимости от оператора, которым они обслуживаются. После исчерпания этого пакета вам будут предоставлены безлимитные звонки внутри сети оператора lifecell.