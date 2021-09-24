Китайська компанія Xiaomi налякала користувачів

Нещодавно спецслужби Литви опублікували цікавий матеріал, який одразу став справжньою «бомбою» в усьому світі. Він містить докази того, що компанія Xiaomi помістила до своєї нової прошивки режим, за допомогою якого держава отримає доступ до вашого смартфону!





Віддалена цензура: що робити

Прихована опція, яку названо «режимом цензури», вже присутня у версії прошивки MIUI Global 12.0.10 QJDEUXM (Android 10 QKQ.200419.0P2), що є актуальною на даний момент. У ході розслідування, проведеного фахівцями в сфері кібербезпеки, з’ясувалося, що цілий ряд телефонів, включаючи, наприклад, мегапопулярний Mi 10T, дозволяють віддалено включати режим, який передбачає видалення «забороненого» контенту без відома користувачів.

Якщо активувати режим цензури, він почне працювати у всіх основних додатках, таких як Mi Browser, Cleaner, MIUI Package Installer, Information Security Utility, Themes Manager, Music Player і Downloads Manager. Телефон віддалено підключиться до спеціального серверу, який, згідно з дослідженнями, розташовано в Сінгапурі. Звідти він, знову ж таки, без відома користувача, завантажить спеціальний JSON-файл MiAdBlacklistConfig, який буде містити список заборонених словосполучень. Всі файли, що містять їх, будуть видалені.

Наразі всі словосполучення стосуються подій і тем, що замовчуються китайською офіційною цензурою, таких, як незалежність Тибету, протести в Гонконзі, положення уйгурів або події на площі Тяньаньмень у 1989 році. Однак немає ніяких гарантій, що інші держави не встановлять власні «цензурні списки». За замовчуванням функція цензури відключена, проте вона є, причому саме в міжнародній, а не в китайській, версії смартфона.

Головні побоювання експертів пов’язані саме з цим фактом. Існує багато країн з авторитарними диктаторськими режимами, і навіть демократичні держави часто обмежують свободу висловлювань на певні теми. Можливість видалення такої інформації без згоди користувача – серйозне порушення і удар по свободі слова. До того ж немає ніякої гарантії, що хакери не використовують це в корисливих цілях.