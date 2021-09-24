Китайская компания Xiaomi напугала пользователей

Недавно спецслужбы Литвы опубликовали интересный материал, который тут же стал настоящей «бомбой» во всем мире. Он содержит доказательства того, что компания Xiaomi поместит в новую прошивку новый режим, с помощью которого государство получит доступ к вашему смартфону!





Удалённая цензура: что делать

Скрытая опция, названная «режимом цензуры», уже присутствует в версии прошивки MIUI Global 12.0.10 QJDEUXM (Android 10 QKQ.200419.0P2), актуальной на данный момент. В ходе расследования, проведенного специалистами в области кибербезопасности, выяснилось, что целый ряд телефонов, включая, например, мегапопулярный Mi 10T, позволяют удаленно включать режим, который позволит удалять «запрещенный» контент без ведома пользователей.

Если активировать режим цензуры, он начнет работать во всех основных приложениях, таких как Mi Browser, Cleaner, MIUI Package Installer, Information Security Utility, Themes Manager, Music Player и Downloads Manager. Телефон удаленно подключится к специальному серверу, который, согласно исследованиям, расположен в Сингапуре. Оттуда он, опять же, без ведома пользователя, скачает специальный JSON-файл MiAdBlacklistConfig, который будет содержать список запрещенных словосочетаний. Все файлы, содержащие их, будут удалены.

Разумеется, все словосочетания касаются событий и тем, замалчиваемых китайской официальной цензурой, таких, как независимость Тибета, протесты в Гонконге, положение уйгуров или события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Однако нет никаких гарантий, что другие государства не установят собственные «цензурные списки». По умолчанию функция цензуры отключена, однако она присутствует, причем именно в международной, а не китайской, версии смартфона.

Главные опасения экспертов связаны именно с этим фактом. Существует много стран с авторитарными диктаторскими режимами, и даже демократические государства часто ограничивают свободу высказываний на определенные темы. Возможность удаления такой информации без согласия пользователя — серьезное нарушение и удар по свободе слова. К тому же нет никакой гарантии, что хакеры не используют это в корыстных целях.