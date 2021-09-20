Лікар розповів, навіщо в поліклініках виписують “непотрібні” ліки

Доктор медичних наук, практикуючий лікар, професор Антон Ярмоленко пояснив, у чому складність визначення потрібних ліків для лікування ГРВІ та чому препарати іноді не допомагають.





Медик зазначив , що головна проблема при ГРВІ для лікаря – визначити правильно, вірус, чи бактерія у людини. До початку пандемії коронавірусу, продовжує він, цей діагноз ставили “за замовчуванням” при наявності ознак застуди у пацієнта. Більш того, зазвичай спеціальних аналізів для визначення збудника захворювання не роблять. З цієї причини і препарати можуть виявитися марними.

Фахівець додав, що ГРВІ можуть сплутати з такими захворюваннями, як грип, ангіна, бактеріальний бронхіт, гнійна пневмонія, коронавірус. При цьому одна з ознак інфекції, викликаної бактеріями, – мокрий кашель з мокротою жовто-зеленого кольору. Ще пацієнт в цьому випадку по-іншому переносить підвищення температури, у нього дещо інші аналізи крові, ніж при вірусній інфекції.

Також Антон Ярмоленко назвав особливості аналізу крові при вірусному захворюванні. Це зменшення числа лейкоцитів, а також збільшення лімфоцитів при зниженні нейтрофілів. Ще пацієнтів турбує сухий кашель або ж кашель з прозорою мокротою.

За словами лікаря, при COVID-19 абсолютно марним і навіть шкідливим є прийом антибіотиків. Вони діють тільки на бактерії, а не на віруси, до того ж пригнічують наш імунітет. Звичайно, погодився експерт, буває, що до вірусної інфекції додається бактеріальна, але таке відбувається не завжди.