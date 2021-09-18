Количество пенсионеров уменьшилось почти на миллион человек и это только начало

Пенсионный фонд Украины сообщил о весьма неоднозначной статистике. Оказывается в Украине ежегодно становится гораздо меньше пенсионеров. В частности, за последние три года количество лиц, получающих пенсию уменьшилось почти на миллион. Чем обусловлена ​​такая тенденция? И что будет дальше?





Ежегодно в Украине становится меньше на 300 000 пенсионеров

ПФУ ежегодно подсчитывает количество лиц, достигших пенсионного возраста и тех, кто получает пенсию. Не исключением стал и этот год и результаты мягко говоря настораживают. Ежегодно количество пенсионеров становится меньше на 100-300 тысяч человек. То есть пожилые люди, никуда не делись, но пенсионные выплаты получает все меньшее их количество. С чем это связано?

В первую очередь, большой скачок в статистике сделала новая реформа согласно которой увеличилась требования к рабочему стажу для женщин. Как результат, львиное количество людей, которые должны были выйти на пенсию в этом году не могут это сделать.

Ситуация точно не будет становиться лучше

Также, становится меньше людей, которые достигают пенсионного возраста и имеют право получать пенсию. В Украине все меньшей популярности набирают вакансии в государственных учреждениях. И если поколение в возрасте 50-60 лет еще может похвастаться определенным рабочим стажем, то вот те, кому 20-30 лет, все чаще выбирают работу на частных предприятиях где такой стаж не предвидится из-за отсутствия официального оформления, или через выбор в пользу заграничных заработков .

Эксперты прогнозируют, что статистика ежегодно будет хуже. Новая пенсионная реформа уже к 2027 году “отсеет” более 40% 60-летних, которые могли бы претендовать на пенсию, ведь ежегодно требования к стажу будут увеличиваться. То есть если в 2021 можно выйти на пенсию в 60 лет имея стаж 30/35 лет, то в 2022 году стажа будет нужно на 1 год больше. И так эта цифра будет расти до 2027-го года включительно.