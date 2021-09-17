AliExpress чи “Нова пошта”: через кого українці масово потрапляють у фінансову халепу і на що вестися не треба?

Кожен другий українець замовляє посилки з Китаю. На всім відомому сайті AliExpress все настільки дешеве, що не замовити бодай щось — вкрай складно. Щодня в Україну поступає тисячі посилок з Китаю, і всі вони доправляються до отримувачів з допомогою “Укрпошти” та “Нової пошти”. І от недавно, прихильники “Аліекспресу” дізналися чудову звістку, що мовляв, тепер, якщо покупка не сподобається, її можна повернути “Новою поштою”. Щось на кшталт накладеного платежу. Багато людей дізнавшись про подібне, замовили в рази більше посилок з тією думкою, що якщо щось не підійде, то без проблем повернеться в Китай. І тут на покупців чекала неприємна несподіванка.





AliExpress обманув клієнтів і підставив “Нову пошту”

Про те, що він потрапив у ідентичну ситуацію розповів один із клієнтів китайської платформи, який замовив кілька посилок і деякі речі захотів повернути на умовах нової послуги. Мовляв, що посилку можна буде повернути саме таким чином, вказується на сайті AliExpress і ця інформація дійсно відображається коли оформлюєш замовлення. Та на “Новій пошті” все заперечують. Ніяких повернень вони не роблять, і якщо й хочеться відправити посилку назад продавцеві, то робити це треба за власні кошти і з тією умовою, що вже покупець виступає відправником, а продавець отримувачем.

Чому AliExpress пропонує послугу, якої не існує?

А цього ніхто не знає. У “Новій пошті” лиш підтвердили, що такої послуги немає, і з китайським сайтом компанія не співпрацює. Чому тоді така інформація вказана на маркетплейсі – невідомо. Люди масово звертаються до логістичного оператора з цим запитом і отримують відмову. Отож рекомендуємо покупцям бути уважнішими і замовляти речі знаючи, що якщо й прийдеться їх повертати, то власним коштом.