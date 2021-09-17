Не Приват і не Моно: названо найнадійніший банк України

В останньому номері журналу «Деньги» було опубліковано рейтинг надійності найбільших банків нашої країни. Раніше перше місце в подібних рейтингах займав, як правило, «ПриватБанк», однак на цей раз результати виявилися трохи несподіваними. Лідером став не «ПриватБанк» і навіть не monobank, який довгий час «наступав йому на п’яти» в подібних рейтингах!





Який банк України – найнадійніший?

Згідно з даними рейтингу, опублікованого одним з провідних фінансових журналів у нашій країні, найнадійнішим банком серед усіх аналогічних фінансових організацій України став «Ощадбанк».

Для дослідження в першу чергу використовувалася остання на даний момент звітність від першого липня поточного року, опублікована на офіційному сайті Національного банку України. Також були досліджені інші параметри, в тому числі співвідношення власного капіталу банку і коштів, вкладених в нього фізичними особами, надійність акціонерів, відсутність проблем з виплатою вкладів, ставка залучення вкладів в національній валюті протягом трьох місяців.

За підсумками досліджень була складена зведена таблиця з багатьох пунктів. У більшості з цих пунктів лідером серед всіх українських банків виявився «Ощадбанк». Це було трохи несподівано для клієнтів інших великих банків, але цілком очікувано для експертів.

Серед усіх показників найбільш красивим виглядає динаміка портфеля фізичних осіб-вкладників Ощадбанку. У першому півріччі 2021 року Ощадбанк продемонстрував рекордний приріст даного портфеля в національній валюті – він склав 1,6 мільярда гривень.

Як ми писали раніше, Ощадбанк запустив нову послугу. Суть її проста: пільговий період по кредитним карткам «Моя кредитка» і «MORE» буде продовжено до дев’яноста двох днів за умови, що ви робите ними онлайн-платежі або ж розраховуєтесь в торгово-сервісній мережі. Використовувати даний збільшений грейс-період можна по одній з п’яти категорій товарів і послуг, для чого необхідно вибрати відповідні налаштування в додатку «Ощад 24 / 7».