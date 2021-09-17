Украинцев порадовали: некоторым повысят пенсию

Недавно Кабинет министров Украины порадовал украинцев новостью о том, что целый ряд граждан нашей страны, получающих социальные выплаты, начнут получать повышенную пенсию. Кто же эти люди? Давайте выясним.





Кому положены добавки?

Пятнадцатого сентября было принято решение о том, что все украинские женщины, которые выходят на пенсию в шестьдесят лет, получат прибавку к пенсии в размере девять процентов. Об этом написала Марина Лазебная, глава Министерства социальной политики. Получать надбавки начнут уже со следующего года.

Также в Кабинете министров Украины было решено поднять пенсионные выплаты украинцам в возрсте от семидесяти до семидесяти пяти лет. Такую инициативу выдвинул лично Президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что надбавка составит около трехсот гривен, и получать ее начнут примерно с октября следующего года. Количество таких пенсионеров оценивается примерно в полтора миллиона человек.

Все украинцы, которые отработали определенный стаж, будут получать социальную помощь в размере трех тысяч гривен. Это касается к тем пенсионерам, чей возраст достиг семидесяти лет или более. Наконец, те, кто проработал меньше трудового стажа, будут получать пенсию на пятьсот гривен меньше, чем им было бы положено.

Всего изменения затронули примерно четыре миллиона пенсионеров, при том, что на данный момент в нашей стране их около одиннадцати миллионов. Пенсионная реформа продолжается, и, возможно, следует ожидать и других улучшений социального обеспечения.

Также, как мы писали ранее, на следующий год запланировано целых пять повышений пенсии. К примеру, в январе пересмотрят размер выплат, которые получают лица, утратившие работоспособность в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а в марте будут проиндексированы пенсии десяти миллионов украинцев из одиннадцати с половиной.

В данный момент ведется разработка законопроекта номер 4668. Если он будет успешно принят, то после его принятия размер пенсий у всех украинцев, которые их получают, значительно возрастет. Это должно решить проблему очень низких пенсионных выплат в нашей стране.