Українців порадували: деяким підвищать пенсію

Нещодавно Кабінет міністрів України потішив українців новиною про те, що цілий ряд громадян нашої країни, які отримують соціальні виплати, почнуть отримувати підвищену пенсію. Хто ж ці люди? Давайте з’ясуємо.





Кому належать добавки?

П’ятнадцятого вересня було прийнято рішення про те, що всі українські жінки, які виходять на пенсію в шістдесят років, отримають надбавку до пенсії в розмірі дев’ять відсотків. Про це написала Марина Лазебна, голова Міністерства соціальної політики. Отримувати надбавки почнуть вже з наступного року.

Також в Кабінеті міністрів України було вирішено підняти пенсійні виплати українцям у віці від семидесяти до семидесяти п’яти років. Таку ініціативу висунув особисто Президент України Володимир Зеленський. Очікується, що надбавка буде складати близько трьохсот гривень, і отримувати її почнуть приблизно з жовтня наступного року. Кількість таких пенсіонерів оцінюється приблизно в півтора мільйона чоловік.

Всі українці, які відпрацювали певний стаж, отримуватимуть соціальну допомогу в розмірі три тисячі гривень. Це стосується тих пенсіонерів, чий вік сягнув сімдесяти років або більше. Нарешті, ті, хто пропрацював менше трудового стажу, отримуватимуть пенсію на п’ятсот гривень менше, чим їм належало.

Всього зміни торкнулися приблизно чотирьох мільйоів пенсіонерів, при тому, що на даний момент в нашій країні їх близько одинадцяти мільйонів. Пенсійна реформа триває, і, можливо, варто очікувати й інших поліпшень соціального забезпечення.

Також, як ми писали раніше, на наступний рік заплановано цілих п’ять підвищень пенсії. Наприклад, в січні переглянуть розмір виплат, які отримують особи, що втратили працездатність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а в березні буде проіндексовао пенсії десяти мільйонів українців з одинадцяти з половиною.

В даний момент ведеться розробка законопроекту номер 4668. Якщо він буде успішно прийнятий, то після його прийняття розмір пенсій у всіх українців, які їх отримують, значно зросте. Це повинно вирішити проблему дуже низьких пенсійних виплат в нашій країні.