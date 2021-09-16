Пенсионеры получат десять пенсий одновременно: успеют воспользоваться случаем не все

В Украине “лишние” деньги получить очень сложно. Каждый честный работник может рассчитывать только на то, что сам заработал. Разовые большие выплаты бывают разве что на определенных должностях и называются они премиями. А вот, чтобы пенсионерам так просто выдали денежную сумму размером с десять пенсий?





Звучит, как фантастика. Однако это реальность многих людей, выходящих в этом году на пенсию. Касается нововведение педагогов, проработавших необходимое количество лет на определенных должностях в сфере образования. А теперь подробнее, кто может претендовать на такой подарок от государства?

Учитывается стаж и конкретные должности

Рабочий стаж должен быть не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Так в этом году, а в следующем эти цифры могут корректироваться, ведь требования к стажу ежегодно будут меняться согласно с новой реформой.

Стаж должен быть получен лишь на должностях в государственных учреждениях или таких, которые находятся в коммунальной форме собственности.

Лица должны работать все 30/35 лет на должностях, которые предусматривают начисление пенсий.

Есть несколько условий, соблюдая которые пенсионеры смогут получить выплату.

Есть и определенные требования к должностям. Например, уборщица или кухарка, которая всю жизнь проработала в школе не входит в число тех, кто претендует на выплату.

Работники дошкольных учреждений в лице воспитателей, директоров, музыкальных руководителей, заместителей. Те же работники, но школьных заведений. Работники внешкольных учреждений: профессора, преподаватели, директора и их заместители.

Все они получат вознаграждение в тот же день, когда официально выйдут на пенсию.

Сумма вознаграждения у каждого будет разной

Все педагоги будут получать разный размер пенсии, ведь она будет исчисляться в зависимости от их зарплаты. Соответственно и бонус в виде десятикратной пенсии в конечном итоге у каждого будет разным.