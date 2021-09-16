Пенсіонери отримають десять пенсій одночасно: встигнуть скористатися нагодою не всі

В Україні “зайві” гроші отримати дуже складно. Кожен чесний працівник, може розраховувати виключно на те, що сам заробив. Разові великі виплати бувають хіба, що на певних посадах й називаються вони преміями. А от, щоб пенсіонерам отак просто видали грошову суму розміром, як десять пенсій?





Звучить, як фантастика. Однак це реальність багатьох людей, що виходять цього року на пенсію. Стосується нововведення освітян, педагогів, які пропрацювали необхідну кількість років на певних посадах в освітній галузі. А тепер детальніше, хто може претендувати на такий подарунок від держави?

Враховується стаж і конкретні посади

Є кілька умов, дотримуючись яких пенсіонери зможуть отримати виплату.

Робочий стаж має бути не меншим 35 років для чоловіків, та 30 років для жінок. Так цього року, а у наступному ці цифри можуть коригуватися, адже вимоги до стажу щороку змінюватимуться згідно з новою реформою.

Стаж має бути отриманим лише на посадах у державних установах або таких, що перебувають у комунальній формі власності.

Особи повинні працювати всі 30/35 років на посадах, які передбачають нарахування пенсій.

Є й певні вимоги до посад. Наприклад, прибиральниця чи кухарка, яка все життя пропрацювала в школі не входить в число тих, хто претендує на виплату.

Працівники дошкільних закладів в обличчі вихователів, директорів, музичних керівників, замісників. Ті ж працівники, але шкільних закладів. Працівники позашкільних закладів: професори, викладачі, директори та їх заступники.

Всі вони отримають винагороду в той же день, коли офіційно вийдуть на пенсію.

Сума винагорода у кожного буде різною

Всі освітяни отримуватимуть різний розмір пенсії, адже вона вираховуватиметься в залежності від їхньої зарплати. Відповідно й бонус у вигляді десятикратної пенсії в кінцевому результаті у кожного буде різним.