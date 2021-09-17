Снег в этом году будет быстро и надолго: появился точный прогноз погоды на ноябрь
Первый месяц осени на половину прошел, и пока все не так страшно. Хорошая погода по всей территории Украины, тепло, отсутствие осадков и даже намека на заморозки. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем за последними такими теплыми днями.
Далее будет холодно и сыро. И если в октябре климатологи еще прогнозируют немного тепла, то в ноябре его точно не стоит ждать. Народный синоптик Леонид Горбань поделился точным прогнозом на последний месяц осени и для любителей тепла он вовсе не утешительный.
Первый снег и зимний холод
Далее в середине ноября ожидается несущественное потепление, во время которого первый снег полностью растает. Однако на 25-е число прогнозируют повторный снег, который вероятно задержится уже до зимі. Погода будет по-настоящему зимней с морозом и сухим холодным ветром.
В октябре будет бабье лето и много дождей
Напомним, что есть и точный прогноз на октябрь. В первую половину месяца стоит ждать кратковременное бабье лето, что продержится неделю, а в южных областях немного дольше. Далее, небо затянется серыми облаками, и солнечные дни будут крайне редко.
Ну и уже в эти выходные, 18-19 октября в Украину придет существенное похолодание. По всей территории страны столбики термометров опустят до + 10-13 градусов, что конечно очень непривычно после комфортных +24 градусов выше нуля.
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