Снег в этом году будет быстро и надолго: появился точный прогноз погоды на ноябрь

Первый месяц осени на половину прошел, и пока все не так страшно. Хорошая погода по всей территории Украины, тепло, отсутствие осадков и даже намека на заморозки. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем за последними такими теплыми днями.





Далее будет холодно и сыро. И если в октябре климатологи еще прогнозируют немного тепла, то в ноябре его точно не стоит ждать. Народный синоптик Леонид Горбань поделился точным прогнозом на последний месяц осени и для любителей тепла он вовсе не утешительный.

Первый снег и зимний холод

В октябре будет бабье лето и много дождей

Поэтому в ноябре украинцам следует готовить к первому снегу. Начнется месяц затяжными дождями, которые плавно перейдут в снег. Первая декада будет без морозов, а вот вторая отметится значительными ночными заморозками. Днем температура едва немного будет достигать выше нуля.Далее в середине ноября ожидается несущественное потепление, во время которого первый снег полностью растает. Однако на 25-е число прогнозируют повторный снег, который вероятно задержится уже до зимі. Погода будет по-настоящему зимней с морозом и сухим холодным ветром.

Напомним, что есть и точный прогноз на октябрь. В первую половину месяца стоит ждать кратковременное бабье лето, что продержится неделю, а в южных областях немного дольше. Далее, небо затянется серыми облаками, и солнечные дни будут крайне редко.

Ну и уже в эти выходные, 18-19 октября в Украину придет существенное похолодание. По всей территории страны столбики термометров опустят до + 10-13 градусов, что конечно очень непривычно после комфортных +24 градусов выше нуля.