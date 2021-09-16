Киевстар ускорил интернет в некоторых городах Украины

Киевстар продолжает ускорять мобильный интернет по всей территории нашей страны, используя частоты в 900 мегагерц. В течение лета удалось улучшить качество покрытия в четырнадцати городах.





Новые города с улучшенным интернетом

Мобильный оператор установил около семисот базовых подстанций, которые работают в диапазоне LTE900, благодаря чему смог улучшить качество сигнала не только на улице, но и внутри зданий.

Все дело в том, что сигнал, идущий на низких частотах, гораздо лучше проникает сквозь стены. Поэтому, кстати, во многих странах золотым стандартом является именно низкочастотное покрытие сетями четвертого поколения. К этим странам относятся, в частности, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Германия. По словам представителей мобильного оператора, они заимствовали опыт именно этих стран, и эксперимент оказался удачным.

Среди городов, где заработали улучшенные сети четвертого поколения в низком диапазоне — Киев, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Мелитополь, Белая Церковь, Каменец-Подольский. Всего же с начала года удалось улучшить качество сигнала в двадцати двух городах, где проживает более двенадцати миллионов человек.

На данный момент мобильный оператор не планирует останавливаться на достигнутом. Ожидается установка подстанций и в других населенных пунктах нашей страны. В обозримом будущем, возможно, удастся провести низкочастотный интернет максимальной возможной скорости на всей территории Украины, или, по крайней мере, на большей части ее территории.

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