Сотовый оператор «lifecell» запустил новый тарифный план, о котором мечтали все

Недавно мобильный оператор Lifecell запустил новый тарифный план, о котором все давно мечтали. Не так уж много тарифных планов, где вы можете получить полный набор всего, что только можете пожелать — полностью безлимитный интернет, полторы тысячи минут разговоров, и при этом по невероятно низкой цене, не имеющей аналогов в Украине по дешевизне.





Что можно получить в рамках нового тарифного плана

В новом тарифном плане есть все, что может вам пригодиться. В частности, в пакет услуг данного тарифа входит безлимитный интернет, который можно полностью бесплатно раздавать через любые устройства. Также вы будете получать полторы тысячи минут звонков на любые украинские номера, вне зависимости от оператора, которым они обслуживаются. После исчерпания этого пакета вам будут предоставлены безлимитные звонки внутри сети оператора lifecell.

Несмотря на то, что тарифный план и без того невероятно дешевый, вы можете получить в нем еще большую скидку, если перенесете свой номер в систему мобильного оператора lifecell от любого другого оператора, воспользовавшись услугой MNP.

Называется данный тарифный план «Вільний Лайф. Регіон». Абонентская плата в нем составляет всего лишь сто двадцать гривен за двадцать восемь дней, то есть операторский месяц. Это меньше четырех гривен в день — даже на банальный проезд в общественном транспорте вы наверняка ежедневно тратите больше. Единственный минус данного тарифа — он региональный, то есть действует не на всей территории нашей страны.

Как мы писали ранее, lifecell также запустил новую услугу, которая носит простое название «Домашний Интернет 4G» и действует по всей территории нашей страны. В ее рамках вы можете получить практически полностью безлимитный интернет — 9999 гигабайтов на четыре недели (операторский месяц), что почти невозможно израсходовать. Стоимость услуги составляет всего сто пятьдесят гривен в операторский месяц.