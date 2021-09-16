Кабмин анонсировал увеличение пенсий в два раза: когда?

Вокруг украинских пенсий регулярно кружит множество информации. Одна настоящая, вторая несколько украшена. Однако, когда эта информация слетает с уст премьер-министра Украины на заседании Верховной Рады, таки хочется верить, что все это правда, которая в ближайшее время будет воплощена в жизнь.





Поэтому, когда на очередном заседании представители власти, а в частности Денис Шмыгаль отвечали на вопросы, прозвучал вопрос о пенсиях. На что, политик ответил, что пенсии в Украине вырастут дважды. Но не обошлось без «но»!

Минимальная пенсия вырастет до 7000 грн, но надо подождать

Шмыгаль заявил, что пенсия в Украине может вырасти вдвое, если начнет действовать новая реформа – накопительная система пенсионных выплат. Сейчас рассматривается законопроект, который позволит развивать данную реформу и уже в 2023 году она начнет вступать в действие. Система понимает под собой дополнительные вложения людей на специальные счета в частных пенсионных фондах. Таким образом по достижению пенсионного возраста, вкладчики будут получать сразу две выплаты, а соответственно их пенсия возрастет вдвое.

Сейчас в Украине действует первый уровень накопительной системы, то есть стандартные вычеты в Пенсионный Фонд Украины. В 2023 году должен стартовать второй уровень – обязательные накопления, в размере 2% -7% от зарплаты, которые будут поступать в негосударственные организации, частные пенсионные фонды. Также, предусмотрен и третий уровень накопительной системы – добровольные взносы опять в размере 2% -7% от месячной ЗП.

Взносы должны быть незначительными, а пенсия существенно большей

Кабмин прогнозирует, что дополнительные отчисления существенно не отразятся на личном бюджете людей, однако впоследствии когда все эти суммы будут генерироваться, они превратятся в солидную пенсию. Что ж, осталось дождаться всех этих нововведений и посмотреть, как все будет работать на практике.