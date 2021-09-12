Названы самые пессимистичные знаки Зодиака

Редкий человек признаётся, что он пессимист. Такие люди, как правило, называют себя реалистами, и даже искренне так считают. Однако окружающих не обманешь: они замечают, что человек быстро падает духом, склонен к тому, чтобы переоценивать свои проблемы, легко сдается. Какие же знаки Зодиака больше всего склонны к такому поведению? Давайте это выясним.





«Стакан всегда наполовину пуст»: кто всегда видит только плохое?

В первую очередь, самыми пессимистичными людьми астрологи считают Тельцов. Они склонны к тому, чтобы легко сдаваться, часто преувеличивают опасности и рассматривают только самый неприятный вариант развития событий. Существует явление, которое психологи называют умным термином «мазохистическая эпистемология». Если по-простому, то это когда человек считает из всех возможных объяснений происходящего наиболее соответствующим действительности то, которое максимально неприятно для него. Тельцы склонны к такому поведению больше всего.

Козероги очень упрямы, однако у этого упрямства есть одна очень неприятная обратная сторона. Зачастую обстоятельства никак не зависят от ваших стараний — вы пытаетесь сделать все, как лучше, а в итоге все получается плохо по причине, которая от вас не зависит. Но Козероги пытаются контролировать все, и невозможность этого их максимально пугает. Отсюда происходит пессимизм, который одолевает многих представителей этого знака: мол, какой смысл пытаться, что ни делай, получается плохо. Такой человек может очень недооценивать себя, свои навыки и знания.

Ракам свойственна мнительность, особенно в том, что касается романтических отношений. Во всех остальных ситуациях Раки вполне трезво оценивают свои шансы и возможности событий, но в интимной сфере… Стоит Раку один раз обжечься, и он полностью теряет всю веру в себя. Любой недостаток воспринимается как фатальный, любая неудача в личной жизни — как признак того, что они совершенно никому не нужны.