Названо найбільш песимістичні знаки Зодіаку

Рідко яка людина зізнається, що вона песиміст. Такі люди, як правило, називають себе реалістами, і навіть щиро так вважають. Однак оточуючих не обдуриш: вони помічають, що людина швидко падає духом, схильна до того, щоб переоцінювати свої проблеми, легко здається. Які ж знаки Зодіаку найбільше схильні до такої поведінки? Давайте це з’ясуємо.





«Стакан завжди наполовину порожній»: хто завжди бачить тільки погане?

В першу чергу, найбільш песимістичними людьми астрологи вважають Тельців. Вони схильні до того, щоб легко здаватися, часто перебільшують небезпеку і розглядають тільки самий неприємний варіант розвитку подій. Існує явище, яке психологи називають розумним терміном «мазохістична епістемологія». Якщо по-простому, то це коли людина з усіх можливих пояснень того, що відбувається, найбільш реалістичним вважає таке, що максимально неприємне для неї. Тельці схильні до такої поведінки найбільше.

Козероги дуже вперті, однак у цієї впертості є одна дуже неприємна зворотна сторона. Найчастіше обставини ніяк не залежать від ваших старань – ви намагаєтеся зробити все, як краще, а в підсумку все виходить погано через причину, яка від вас не залежить. Але Козероги намагаються контролювати все, і неможливість цього їх максимально лякає. Звідси походить песимізм, який накриває багатьох представників цього знака: мовляв, який сенс намагатися, що не роби, виходить погано. Така людина може дуже недооцінювати себе, свої навички і знання.

Ракам властива недовірливість, особливо в тому, що стосується романтичних відносин. У всіх інших ситуаціях Раки цілком тверезо оцінюють свої шанси і можливості подій, але в інтимній сфері… Варто Раку один раз обпектися, і він повністю втрачає всю віру в себе. Будь-який недолік сприймається як фатальний, будь-яка невдача в особистому житті – як ознака того, що вони абсолютно нікому не потрібні.