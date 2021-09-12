Приватбанк расстроил клиентов с картами Visa и MasterCard

Крупные банки нашей страны, включая «ПриватБанк», значительно разочаровали своих клиентов, которые пользуются карточками Visa и MasterCard. Все дело в том, что они сокращают систему кэшбека для клиентов. Чем же это грозит простым украинцам?





Новые правила и новые разочарования

Сокращения кэшбека для банковских клиентов связано в первую очередь с меморандумом Национального банка с платежными системами Visa и Mastercard. Он предусматривает, в частности, снижение ставок интерчейнджа до 0,9% уже к 2023 году. Одним из побочных эффектов станет отказ от программ лояльности. От них уже отказался «Альфа-Банк», пересматривает свои условия и «ПриватБанк». Многие эксперты указывают, что размер кэшбека может сократиться вдвое, а то и больше.

Меморандум предусматривал первый этап снижения комиссии уже в июле — она должна была ограничиться 1,2%. С июля следующего года ставка интерчейнджа должна будет составлять один процент, а еще через год — 0,9%. Правда, документ все еще не утвержден Антимонопольным комитетом. Свои выводы он не публикует, хотя участники меморандума уверены, что это вопрос ближайшего времени.

Причина всех этих проблем в том, что кэшбек и прочие программы лояльности, как правило, выплачиваются именно из средств, собранных в рамках комиссии интерчейндж. Именно поэтому снижение ставки на эту комиссию сказывается самым неприятным образом на этих программах.

Как мы предупреждали ранее, у клиентов Приватбанка начали пропадать деньги с карточек. Так, один из клиентов пожаловался, что на его карте было двести гривен, на следующий день стало минус сто тридцать. В службе поддержки клиентов ему сказали подождать сутки. Он пополнил карту на пятьсот гривен, но на следующий день на ней было всего тридцать. Никаких списаний в истории операций не было.

Особо следует отметить факт, что карточка была не кредитной, а дебетовой, то есть в теории вообще не должна уходить в минус.