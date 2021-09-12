Приватбанк засмутив клієнтів з картами Visa і MasterCard

Великі банки нашої країни, включаючи «ПриватБанк», значно розчарували своїх клієнтів, які користуються картками Visa і MasterCard. Вся справа в тому, що вони скорочують систему кешбеку для клієнтів. Чим же це загрожує простим українцям?





Нові правила і нові розчарування

Скорочення кешбеку для банківських клієнтів пов’язано в першу чергу з меморандумом Національного банку з платіжними системами Visa і Mastercard. Він передбачає, зокрема, зниження ставок інтерчейндж до 0,9% вже до 2023 року. Одним з побічних ефектів стане відмова від програм лояльності. Від них вже відмовився «Альфа-Банк», переглядає свої умови і «ПриватБанк». Багато експертів вказують, що розмір кешбеку може скоротитися вдвічі, а то і більше.

Меморандум передбачав перший етап зниження комісії вже в липні – вона повинна була обмежитися 1,2%. З липня наступного року ставка інтерчейндж повинна буде складати один відсоток, а ще через рік – 0,9%. Правда, документ все ще не затверджений Антимонопольним комітетом. Свої висновки він не публікує, хоча учасники меморандуму впевнені, що це питання найближчого часу.

Причина всіх цих проблем в тому, що кешбек та інші програми лояльності, як правило, виплачуються саме з коштів, зібраних в рамках комісії інтерчейндж. Саме тому зниження ставки на цю комісію позначається найнеприємнішим чином на цих програмах.

Як ми попереджали раніше, у клієнтів Приватбанку почали пропадати гроші з карток. Так, один з клієнтів поскаржився, що на його карті було двісті гривень, на наступний день стало мінус сто тридцять. У службі підтримки клієнтів йому сказали почекати добу. Він поповнив карту на п’ятсот гривень, але на наступний день на ній було всього тридцять. Ніяких списань в історії операцій не було. Особливо слід відзначити факт, що картка була не кредитною, а дебетовою, тобто в теорії взагалі не повинна йти в мінус.