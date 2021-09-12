Українців закликали самим відкладати гроші на пенсію

У нашій країні проходить пенсійна реформа. В останні роки ситуація з нею складається неоднозначно, адже з одного боку, частина пенсійної системи незабаром перестане існувати, а з іншого – українцям, як завжди, обіцяють чергове підвищення. Єдине, що можна сказати з упевненістю – найкраще відкладати собі на пенсію гроші самостійно.





Чому пенсію доведеться формувати самостійно

На даний момент пенсія в нашій країні розраховується в основному за солідарною системою, коли, умовно кажучи, «онуки платять за дідів». Через демографічну кризу і старіння населення ця система незабаром просто перестане існувати. Українців закликають приділити більше уваги накопичувальній частині пенсії, однак з нею не все так просто. Про це розповів в ефірі каналу «Україна 24» Тимофій Милованов, колишній міністр економіки нашої країни.

Накопичувальна пенсія – це та частина пенсії, яка буде формуватися самою людиною протягом усього її життя, коли вона буде платити частину внесків до пенсійного фонду на свій власний рахунок. За словами Милованова, кожному, хто хоче отримувати пенсію в старості, дійсно краще задуматися про те, щоб відкладати на свої власні пенсійні роки.

Як продовжує Милованов, пенсійна реформа проводиться в інтересах кожного українця, проте вона зможе запрацювати повноцінно тільки через багато років. Тому українцям найкраще відкладати гроші – приблизно три-п’ять відсотків на місяць – самостійно. Він також дорікнув державу в тому, що вона закликає українців сподіватися на країну, а не на себе – це також велика проблема.

За словами Милованова, всі, хто не бажає обманювати самих себе, за тридцять років вже зрозуміли все, що було їм необхідно. Багато людей і так прекрасно розуміють, що пенсії у них будуть невеликими, і відкладають собі на старість.