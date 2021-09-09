Мешканців Луганська п’ять разів обікрали за кілька годин

Про те, що мешканці Луганська стали жертвами шахраїв повідомила місцева поліція на власному інформаційному ресурсі. Відтак стало відомо, що одразу кілька луганчан були обманутими і все це в один день.





Мова лише про тих осіб, які одразу ж повідомили в поліцію, адже ймовірно тих, хто ніяк не планує карати аферистів у десяток разів більше. Загальна сума на яку збагатилися шахраї за рахунок луганчан перевищує 60 000 гривень. Всі афери відрізнялися між собою.

Вік потерпілих від 22 до 63 років

Найбільше постраждав 41-річний чоловік, який знехтував всіма правилами безпеки і поплатився за це чотирма десятками гривень. Напередодні до потерпілого подзвонили начебто з його банку і повідомили, що його картка заблокована за незрозумілі транзакції. Щоб її розблокувати потрібно повідомити номер картки й тризначний код розташований на її звороті. До речі, саме цей СVV-код ніколи нікому за жодних умов повідомляти не можна. Одразу ж після дзвінка, чоловік перевірив рахунок і помітив, що зникло 40 000 гривень.

На другому місці 38-річна жінка, яка захотіла заробляти перекладами текстів. На біржах фрілансу таких замовлень багато, однак потерпілій не пощастило і вона одразу ж потрапила на замовника шахрая. На жаль їх всюди вистачає. Так от, за доступ до його замовлення, яке мало б принести виконавиці великий заробіток, треба було купити преміум акаунт. На хвилиночку — за 8 700 грн! На жаль жінка нічого не запідозрила, а відтак залишилась і без грошей і без роботи.

Крім цього, 22-річний юнак, 63-річна пенсіонерка та 34-річна жінка натрапили на недобросовісних продавців у інтернеті, у яких замовили речі на суму 1000, 1500 та 2500 грн, і були одразу ж ними заблоковані.

Поліція наразі шукає зловмисників

Всі потерпілі написали заяву в поліцію, однак чи вдасться їм повернути свої кошти — невідомо. На жаль, аферисти навчилися діяти бездоганно і на їх слід вийти дуже складно.