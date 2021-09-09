ПриватБанк, Моно или Ощад: в Украине назвали лучший банк для клиентов

Недавно были подведены итоги исследования мнений множества украинцев, которые пользуются услугами банков. В частности, был назван самый лучший и самый удобный банк для клиентов в нашей стране. Кто же — Приват, Монобанк или Ощад — получил этот почетный титул?





Лучший банк для клиентов в нашей стране

В своем сентябрьском номере украинский журнал Forbes напечатал рейтинг из пятнадцати банков нашей страны, которые эксперты финансового издания считают самыми комфортными для украинских пользвателей. Среди всех банков, которые были учтены в данном рейтинге авторитетного журнала, наивысший рейтинговый балл по целому ряду показателей получил именно ПриватБанк. В частности, среди всех банков он получил наивысший рейтинговый балл по показателям надежности, а также лучшие баллы по удобству пользования и доступности услуг, в том числе размеру комиссий и ставок.

Герхард Бьош, председатель правления Приватбанка, прокомментировал это в своем интервью ведущему финансовому изданию нашей страны. По его словам, ПриватБанк является наиболее продвинутым банком по сравнению с подавляющим большинством конкурентов, и более того, он продолжает развиваться.

Как утверждает Герхард Бьош, пользовательский опыт — одна из главных составляющих успеха любого финансового учреждения. И до тех пор, пока банк по-прежнему предоставляет положительный опыт использования своих услуг всем клиентам, он будет оставаться среди лучших в любых рейтингах.

Как мы писали ранее, ПриватБанк запустил программу поддержки предпринимателей «Успешный бизнес». Принять участие в этой программе очень просто. Вам достаточно просто зарегистироваться с шестнадцатого августа по пятое сентября на сайте «успешного бизнеса». Затем вам позвонит представитель банка и попросить подтвердить участие в акции. Для этого вам надо будет сообщить ИНН или же ЕГРПОУ компании, по которой вы желаете подключить данную услугу, после чего открыть счет в гривне либо на сайте, либо в отделении банка. Затем вы должны будете подключиться к тарифному плану «Бизнес Старт». Льготные условия будут действовать вплоть до конца октября.