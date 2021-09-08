Китайський виробник роками обманював весь світ і захопив майже половину ринку мобільних процесорів

Розробник мобільних чіпів, компанія MediaTek за підсумками II кварталу 2021 рору зайняла 43% глобального ринку процесорів для смартфонів проти 26% роком раніше. У Qualcomm, її найближчого конкурента, частка зменшилася з 28% до 24%. Цей успіх MediaTek забезпечила собі, в тому числі, і за рахунок обману клієнтів і користувачів – вона роками штучно завищувала показники своїх чіпів, щоб вони виглядали краще на фоні конкурентів.





Нечесні методи конкуренції дійсно працюють

Компанія MediaTek, тайванський розробник процесорів, за підсумками II кварталу 2021 р. стала новим лідером на ринку мобільних процесорів, показавши гігантське зростання своєї частки. За даними дослідницької компанії Counterpoint Research, вона впритул наблизилася до 50%.

Процесори MediaTek в даний час використовуються в мобільних пристроях багатьох великих брендів. Особливо часто до її продукції вдаються Xiaomi, її «дочка» Redmi і компанія Realme. У ряді випадків чіпи MediaTek знаходять своє застосування і в гаджетах компанії Samsung, незважаючи на те, що вона сама і розробляє, і навіть виробляє власні чіпи серії Exynos. У MediaTek своїх заводів немає, і вона змушена замовляти випуск процесорів у контрактних вендорів – тайванської TSMC, китайської SMIC та ін.

MediaTek відома тим, що проклала собі шлях до першого місця шляхом обману як клієнтів, так і звичайних споживачів. Причому цей обман тривав не один і навіть не два роки. У квітні 2020 року GSMinfo писав, що MediaTek навмисне завищувала продуктивність своїх процесорів в бенчмарках, щоб вони були не гірше конкурентів.

Такими темпами MediaTek може виявитися лідером за підсумками всього 2021 року

Підробку виявили фахівці профільного ресурсу AnandTech. Вони з’ясували, що MediaTek завищувала показники своїх чіпів на смартфонах безлічі популярних брендів, включаючи Xiaomi і Oppo, які з успіхом продаються і на території України. Таким чином, MediaTek завдала збиток репутації цих брендів, але, незважаючи на це, згодом всі вони наростили обсяги закупівель у неї. Факт обману компанія в результаті так і не визнала.

Тайвань захоплює ринок

Згідно зі звітом Counterpoint Research, в II кварталі 2021 року (1 квітня – 30 червня) MediaTek відвантажила 43% світового обсягу мобільних процесорів. Для порівняння, роком раніше її частка перебувала на рівні 26%.

Частка MediaTek вище, ніж у Apple, Qualcomm і Huawei

Окремо дослідники розглянули і сегмент процесорів з вбудованим 5G-модемом. Тут у MediaTek показники ще більш вражаючі – поставки за рік підскочили майже в чотири рази.

Американська компанія Qualcomm, на процесори якої довгий час робили ставку всі великі бренди, зафіксувалася на другому місці. Вона не змогла утримати колишню частку ринку і за рік відкотилася з 28% до 24%.

MediaTek відібрала частину ринку не тільки у Qualcomm, а й у корейської Samsung. У порівнянні з II кварталом 2020 році її показники впали з 12% до 7%, що відповідає п’ятому місцю в загальному заліку.

Четверту позицію займає китайська компанія Unisoc, яка до 2018 р називалась SpreadTrum і багато років випускала процесори лише початкового рівня. У 2020 і 2021 роках вона стала експериментувати з більш просунутими чіпами, тим самим збільшивши свою частку з 4% до 9%.

Першу трійку замикає компанія Apple зі своїми процесорами А-серії. Завдяки стабільно високому попиту на нові смартфони iPhone 12, що вийшли в жовтні 2020 р вона змогла протистояти натиску MediaTek і утриматися на торішній позначці в 14%.

Найгірше справи йдуть у компанії HiSilicon, дочірнього підприємства Huawei по розробці процесорів. Численні американські санкції обрушили її частку з 16% до ледь відчутних 3%.

Перерозподіл ролей на світовому ринку мобільних процесорів проходив на тлі загального зростання їх поставок. У II кварталі 2021 р сумарний обсяг їх відвантажень виріс на 31% рік до року.

Коли MediaTek стала лідером

Для MediaTek успіх у другій чверті 2021 року став не першим. До того ж її досягнення помічають далеко не тільки фахівці Counterpoint Research.

Згідно зі статистикою Omdia, ще однією аналітичної компанії, за підсумками всього 2020 р тайванський вендор теж зайняв перше місце. За цей період MediaTek зуміла наростити свою частку з 17,2% за результатами 2019 р до 27,2% і посунути Qualcomm на друге місце.

За весь 2020 році компанія відвантажила 351,8 млн систем на чіпі. Для порівняння, в 2019 році цей показник знаходився на рівні 238 млн, тобто був на 47,8% менше.

Прогнози щодо подальшого панування MediaTek на ринку процесорів для смартфонів аналітики Counterpoint Research поки не роблять.

Хто зробив MediaTek головним вендором мобільних чіпів

Поки невідомо, кому з виробників смартфонів і своїх клієнтів MediaTek зобов’язана першим рядком у рейтингу за результатами II кварталу 2021 р. Щодо підсумків 2020 р. то в цьому була заслуга компанії Xiaomi. Протягом всього 2020 року вона була основним клієнтом MediaTek – за цей період вона випустила понад 67,3 млн смартфонів на її процесорах.

У той період часу Xiaomi навіть хотіла повністю відмовитися від використання продукції Qualcomm і розглядала можливість їх заміни на чіпи MediaTek. Поки цього не сталося – Xiaomi як і раніше випускає мобільники на базі Qualcomm Snapdragon.

Друге місце за кількістю замовлених в 2020 р. у MediaTek процесорів зайняла компанія Oppo, на пару з Xiaomi збиралася бойкотувати Qualcomm. Із загальної кількості випущених нею в 2020 р смартфонів 55,3 млн отримали чіпи MediaTek, хоча в 2019 р таких було 46,3 млн.

У число компаній, що «розсмакували» процесори MediaTek увійшла і корейська Samsung. Вона стала лідером за швидкістю зростання частки гаджетів, побудованих на елементній базі тайванського вендора – таких пристроїв у неї в 2020 р було 43,3 млн, і це на 254,5% більше, ніж в 2019 році.