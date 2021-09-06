Зеленський підписав закон згідно з яким українці самі оплачуватимуть чужі борги за газ

Вам приходили платіжки за газ де ви не очікувати побачити таких колосальних сум? Траплялися ситуації, коли накопичувався борг, адже оплатити шалені чеки не було можливості? Що ж, готуйтеся платити ще більше, але вже не за свої платіжки, а за чужі. 27 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з котрим буде списано 100 мільярдів гривень, які наразі державі боргують обленерго, теплокомуненерго, водоканали та інші постачальники газу. Борг погасять завдяки коштам взятих з державного бюджету. А він, як відомо, поповнюється податковими стягненнями з українців.





Законопроєкт має ряд недоліків

Подібний крок викликав ряд дискусій, адже достеменно невідомо куди саме підуть кошти з бюджету. Немає ніякого аудиту щодо суми заборгованості, яку начебто хочуть погасити. Також, в суму боргу вже будуть включені “температурні коефіцієнти”, які ввели у 2017 році, в той час, як борги списуватимуть ще за 2015-й рік.

Громадянська мережа ОПОРА вже вимагає провести аудит, перш ніж витрачати ці кошти з бюджету. Як відомо, сума даних боргів ніяк не сходиться з кількістю спожитого газу та енергії. Багато облгазів порушували законодавство, тим що нараховували більші обсяги спожитого газу населенням ніж було насправді. Тобто, більша частина боргу створена штучно.

Що цікаво, більшість боргів належать компаніям, якими керує олігарх Дмитро Фірташ. Він контролює цілу мережу облгазів, та газзбутів загальний борг яких перевищує 63 мільярди гривень.

За законопроєкт вже проголосувало 303 депутати

Законопроєкт розглядали ще від весни, і от на фінальному голосуванні його таки підтримало 303 депутати. Міністерство розвитку громад та територій вважає, що законопроєкт є вкрай важливим перед початком опалювального сезону. Закон передбачає також списання штрафних санкцій та пені, за умови, що тіло боргу буде погашено.