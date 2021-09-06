С ними каши не сваришь: самые ленивые знаки зодиака

Мы все время от времени ленимся, выбираем полежать на диване вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. Однако некоторым знакам зодиака гораздо труднее влиться в рабочий ритм, поставить цель и упорно работать для ее воплощения в жизнь. Именно за такой пассивный образ жизни Львов, Тельцов и Рыб астрологи прозвали самыми ленивыми персонажами в гороскопе.





Лев

Уроженцы этого знака очень любят отдыхать и лениться. Для них отпуск – лучшее время, до которого они каждый год считают дни. Чтобы настроиться на выполнение какого-либо рабочего задания, пусть и не сложного, Львам нужно долго себя уговаривать и настраивать. Неудивительно, что серьезные должности с большой ответственностью их очень пугают. Даже когда вырисовывается перспектива повышения, представители этого огненного знака могут легко отказаться от предложенной должности.

Телец

С Тельцами все еще сложнее. Они не только любят ничего-не-делание, но и не чувствуют за это никакой вины. В их картине мира лень занимает почетное место. Представители знака уверены, что каждый человек нуждается время от времени отключиться от жизненных забот и обязанностей, провести время в собственной Нирване. Ведь только там можно восстановить силы, найти вдохновение и ощутить себя полностью счастливым.

Рыбы

Рыбы – это именно те работники, которые всегда делают вид, что чем-то заняты, раскладывая пасьянс на «рабочем столе». А все потому, что представители этого знака своей лени очень стесняются. Именно поэтому они еще с детства развивают в себе навыки мастерского увиливания от обязанностей. Иногда Рыбы даже перебрасывают свою работу на других, однако делают это так искусно, что «жертвы» не понимают этого и радостно поддаются манипуляции. Таким образом Рыбам удается лениться, да еще и с выгодой для себя.