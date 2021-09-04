Складено ТОП-10 найбільших і довгих телефонів у світі

В останні роки чітко простежується тенденція до збільшення розмірів смартфонів. Складно сказати, коли це закінчиться, але очевидно, що нескінченно «рости» неможливо. Тому зараз відмінний час для того, щоб знайти найбільший мобільний телефон в світі, повністю відповідний званню «лопати». В процесі пошуку буде розглянуто кілька моделей, що були дуже великими на момент виходу.





Samsung Galaxy Mega

У 2021 році цей довгий смартфон виглядає цілком звичайно, але на момент виходу так могли вважати тільки люди, які звикли до розмірів планшетів.

У 2013 році, коли Samsung задумався про випуск свого першого фаблету, стало очевидно, що дана категорія отримає великий успіх. Однак виробник не став ризикувати, оснастивши телефон середньобюджетним «залізом». Це стосується як екрану, так і вибору процесора. У той же час камера знімала на рівні Galaxy S3, хоча сьогодні такий телефон навряд чи хтось уже купить.

плюси:

стабільна оболонка;

якість фото.

мінуси:

автономність;

зернистий дисплей.

Sony Xperia Z

Ця модель отримала назву «Ultra», і це неспроста. У 2013 році Sony Xperia Z буда схожа більше на планшет, ніж для гаджет для кишені штанів середньостатистичної людини.

Відверто кажучи, навіть у 2021 році Sony Xperia Z продовжує залишатися велетнем. І хоча телефон зовсім не гладкий, він виявився дуже витягнутим і широким, через що при всьому бажанні його складно вмістити в руці. З іншого боку, легкість, властива Sony Xperia Z, заслуговує на повагу. Та й начинка смартфона виявилася досить привабливою, з огляду на рік випуску.

плюси:

товщина корпусу;

легкість;

збалансована начинка.

мінуси:

незручний для використання однією рукою.

Xiaomi Mi Max 3

Смартфон, на довгий час став еталоном фаблетів. Xiaomi не стали йти по шляху Sony, випускаючи планшет під ім’ям мобільного телефону, і зробили щось середнє, що до цих пір знаходить відгук аудиторії.

Дана модель відрізняється хорошою автономністю і якістю знімків. Діагональ екрану хоч і не виглядає екстремальною, але фактична площа більша, ніж у будь-якої «лопати» 2021 року. Так, продуктивність далека від сучасних показників, однак це не заважає рекомендувати Mi Max 3 в якості покупки.

плюси:

металевий корпус;

подвійна камера;

автономність.

мінуси:

не передбачений NFC.

Huawei Mate 20 X

Гарна спроба Huawei зробити не просто фаблет, а смартфон, яким буде приємно користуватися за рахунок просунутих характеристик.

Купуючи Huawei Mate 20 X, людина отримує флагманський пристрій, сенсорний дисплей якого має діагональ 7.2 дюйма. Це вражаючий показник, але ще більше вражають фотокамери пристрою. Вони не тільки добре фотографують, але і чудово знімають відео, про що свідчить напис «Leica» на задній панелі. До автономності та продуктивності теж немає питань, і лише ціна змушує задуматися про доцільність покупки.

плюси:

ергономіка;

діагональ екрану;

час роботи.

мінуси:

не передбачений модуль NFC.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Еталон “лопати” 2021 року. За образом і подобою Galaxy S20 Ultra досі випускають різні моделі, але ця стала свого роду показником, що навіть цінителі флагманських моделей люблять великий розмір.

Крім великих габаритів примітними в Galaxy S20 Ultra виглядають камери. Чого вартий фотосенсор на 108 мегапікселів, який в парі з телеоб’єктивом забезпечує 100-кратне наближення в режимі «Фото». Також похвали заслуговує дисплей, а ось з автономністю і продуктивністю у флагмана серйозні проблеми. Все через нестабільний чіпсет Exynos.

плюси:

якість збірки;

фото і відеоможливості;

вражаючий екран.

мінуси:

проблеми, пов’язані з Exynos 990.

Vivo V15

Телефон Vivo не виділяється на тлі конкурентів своїми розмірами, проте він став одним з перших пристроїв з висувною камерою, що дозволило зробити екран практично безрамковим.

А ось технічне оснащення точно не можна назвати інноваційним. Втім, цього ніхто не чекає від середньобюджетного пристрою, доступного будь-якому покупцеві. Так що з невисокою якістю фото можна змиритися. Тим більше, якщо смартфон купується тільки для демонстрації висувної фронталки.

плюси:

вартість;

потрійна камера;

дисплей без вирізів.

мінуси:

в цілому, скромні характеристики.

Apple iPhone 11 Pro Max

Цей телефон точно не можна назвати найбільшим серед всіх пристроїв, доступних на ринку, проте в лінійці гаджетів Apple iPhone 11 Pro Max займає особливе місце.

Смартфон став найбільшим в лінійці продуктів американської компанії. Причому, це скоріше стосується не габаритів, а маси пристрою. iPhone 11 Pro Max – важкий флагман зі сталі, що пропонує ультимативні камери вкупі з непоганою автономністю і хорошою продуктивністю.

плюси:

продуктивність;

автономність;

відеозйомка.

мінуси:

ціна.

OPPO Reno 2

Поряд з Vivo V15 це один з першовідкривачів жанру смартфонів з висувними фронталками. Правда, тут блок висувається не у вертикальній площині, а в діагональній, утворюючи своєрідний перископ.

Телефон відноситься до середньобюджетного сегменту, хоча і коштує трохи більше конкурентів. Це компенсується реалізацією фронталки, яка стала найдорожчим рішенням в OPPO Reno 2. А ось «лопатою» смартфон не назвеш. Просто екран, позбавлений вирізів, спочатку вражає власника, який звик до вирізів та іншого «чубчика».

плюси:

якість симетричного дисплея;

енергоефективність;

фотокамери.

мінуси:

вартість.

Honor Note 10

Експериментальна модель Honor, яка так і не з’явилася на глобальному ринку. Покупцями смартфона стали жителі Китаю, і вони напевно були задоволені заявленими характеристиками при настільки доступній ціні.

Незважаючи на флагманський процесор, Honor Note 10 скоріше потрібно відносити до середньобюджетників. Особливо скромно його характеристики виглядають в 2021 році, проте зараз важливіше зосередитися на габаритах експериментального пристрою. Смартфон не товстий, але дуже широкий і витягнутий. У руці він відчувається точно так само, як і Xiaomi Mi Max 3, тому для цінителя «лопат» напевно буде стояти питання вибору між двома розглянутими моделями.

плюси:

ергономіка;

діагональ екрану;

час роботи.

мінуси:

не передбачений NFC.

Samsung Galaxy Fold

Коли стало ясно, що неможливо робити смартфони все більше і більше, корейські розробники з Samsung пішли своїм шляхом. Вони представили складаний апарат, який спритно перевтілюється з мобільного телефону в планшет.

Особливості гнучкого дисплея несуть в собі ряд недоліків. Зокрема, посередині завжди буде видна смужка, а ємність батареї для такої діагоналі виглядає не просто скромно, а соромно. Телефон розряджається вже до обіду, якщо власник використовує його в розгорнутому вигляді.

плюси:

концепція;

якість знімків;

продуктивність.

мінуси: