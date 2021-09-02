Топовые заработки: названа страна, в которую украинцам ездить на заработки наиболее выгодно

Ни для кого не секрет, что огромное количество украинцев работает за рубежом. Недавно эксперты составили список развитых стран, в которых украинцам наиболее хорошо платят. Некоторые факты приятно удивляют.





Куда податься заробитчанину?

Согласно данным исследовний, больше всего украинцев ожидают в таких странах, как Польша, Литва, Словакия, Германия и Финляндия. Причем там им не просто готовы платить достойную заработную плату, которую у нас в стране получают немногие, но также и предлагают различные бонусы. Это бесплатное питание, спецодежда и многое другое.

В Польше украинские работники в среднем получают около сорока семи тысяч гривен. Работодатели предлагают бесплатное тестирование на COVID-19, а также ковидный сертификат, если вы отсидите две недели в карантине.

В Германии украинцам готовы платить около шестидесяти тысяч гривен с похожими условиями. Работу можно найти не только неквалифицированную, но и такую, которая требует образования.

Самые большие зарплаты украинцам предлагают в Финляндии. Базового знания английского языка и опыта работы в два-три года достаточно, чтобы получать зарплату в районе девяноста четырех тысяч гривен вахтовым методом.

Выбирая себе вакансию за рубежом, следует помнить, что диплом о высшем образовании, сертификаты специалиста, знание иностранных языков позволят вам претендовать на максимально высокооплачиваемые должности, доступные для заробитчан.

Одним из серьезных рисков работы за рубежом является неофициальное оформление. Все дело в том, что в соответствии с новыми законами, для того, чтобы выйти на пенсию хоть в каком-то возрасте, необходимо иметь пятнадцать лет стажа — это банальный минимум. В видеоролике Пенсионного фонда, который это объясняет, появились множество экспертов, специалистов и просто медийных личностей, включая популярных телеведущих. Они призывают украинцев перестать получать зарплату в конвертах и работать только в белую.