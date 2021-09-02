Топові заробітки: названо країну, в яку українцям їздити на заробітки найбільш вигідно

Ні для кого не секрет, що величезна кількість українців працює за кордоном. Нещодавно експерти склали список розвинених країн, в яких українцям найкраще платять. Деякі факти приємно дивують.





Куди податися заробітчанину?

Згідно з даними дослідження, найбільше на українців чекають в таких країнах, як Польща, Литва, Словаччина, Німеччина і Фінляндія. Причому там їм не просто готові платити гідну заробітну плату, яку у нас в країні отримують далеко не всі, але також і пропонують різні бонуси. Це безкоштовне харчування, спецодяг та багато іншого.

У Польщі українські працівники в середньому отримують близько сорока семи тисяч гривень. Роботодавці пропонують безкоштовне тестування на COVID-19, а також ковідний сертифікат, якщо ви відсидите два тижні в карантині.

У Німеччині українцям готові платити близько шістдесяти тисяч гривень зі схожими умовами. Роботу можна знайти не тільки некваліфіковану, але й таку, що вимагає освіти.

Найбільші зарплати українцям пропонують у Фінляндії. Базового знання англійської мови і досвіду роботи в два-три роки достатньо, щоб отримувати зарплату в районі 94 тисяч гривень вахтовим методом.

Вибираючи собі вакансію за кордоном, слід пам’ятати, що диплом про вищу освіту, сертифікати фахівця, знання іноземних мов дозволять вам претендувати на максимально високооплачувані посади, доступні для заробітчан.

Одним із серйозних ризиків роботи за кордоном є неофіційне оформлення. Вся справа в тому, що відповідно до нових законів, для того, щоб вийти на пенсію хоч в якомусь віці, необхідно мати п’ятнадцять років стажу – це банальний мінімум. У відеоролику Пенсійного фонду, який це роз’снює, з’явилися багато експертів, фахівців і просто медійних особистостей, включаючи популярних телеведучих. Кожному слід зважити всі “за” і “проти”.