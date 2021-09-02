Зима близько: українців чекають на 80 відсотків більш “важкі” платіжки

Як свідчать експертні матеріали, майбутня зима може виявитися вкрай важкою для багатьох українців, в тому числі і у фінансовому плані. Через подорожчання багатьох послуг деякі платіжки за комуналку можуть стати «важче» на цілих вісімдесят відсотків! У чому ж проблема? Давайте з’ясуємо.





Чергове підвищення цін: з чим це може бути пов’язано

Як говориться в експертних матеріалах, середньостатистичну українську сім’ю вже цієї зими може чекати подорожчання ряду комунальних послуг на значну суму – від п’ятнадцяти до вісімдесяти відсотків і навіть більше. Це залежить від міста і постачальника, послугами якого люди користуються.

Наприклад, в Києві сім’я, яка платила в місяць за опалення близько двох тисяч чотирьохсот гривень, цієї зими буде платити вже в півтора рази більше – від 3600. Вся справа в тому, що зараз Гкал в Києві коштує 1654,4 гривні. За новими оцінками вона може подорожчати до 2151-2433 гривень. Оскільки в середньому на опалення типової двокімнатної квартири витрачається близько півтора гігакалорій, ми отримуємо саме ті цифри, які були наведені в цьому абзаці.

Як зазначає Олег Попенко, голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури при київській держадміністрації, в деяких містах все може бути ще гірше, наприклад, в невеликих населених пунктах і селах. Вся проблема в тому, що чим менше у фірми клієнтів і чим менше тепла вони використовують, тим тариф вище, тому що потрібно компенсувати витрати. Саме через це в ряді населених пунктів ціни можуть злетіти на вісімдесят відсотків – майже вдвічі.

Щоб дізнатися, який саме тариф буде діяти у вашому населеному пункті, ви можете відвідати офіційний сайт свого постачальника гарячої води і тепла. Відповідно до закону, ці компанії зобов’язані заздалегідь попереджати про зміну цін, публікувати свої розрахунки і нові тарифи.