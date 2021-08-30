Украинцев лишат денег, если они не объяснят откуда они взялись

Начиная с 1 сентября украинские граждане получат уникальную возможность добровольно задекларировать свои доходы, ранее скрытые от государства. Сделать это можно будет вполне легально, без каких-либо негативных последствий или законного наказания. Данная государственная кампания является инициативой Президента Украины Владимира Зеленского и призвана не только пополнить бюджет дополнительными поступлениями, но и создать равные условия для всех налогоплательщиков.





Плюсы добровольного декларирования

Существует несколько весомых причин воспользоваться уникальным шансом от государства и вывести из «тени» свои скрытые сбережения. В первую очередь, декларирование сбережений позволит свободно распоряжаться средствами, не бояться «засветить» их и получить санкции от контролирующих органов. В частности гражданин сможет разместить свои деньги в банке, приобрести дорогую вещь или недвижимость, не объясняя налоговой, откуда у него взялись эти средства.

Еще одним плюсом Закона №1539 является то, что задекларировав свои неявные доходы, гражданин получит гарантию от государства на освобождение от любой ответственности за нарушение предписаний налогового законодательства. Более того, источники получения декларируемых ценностей, можно и не раскрывать.

Добровольное декларирование разрешат не всем

Не все украинцы будут иметь право на добровольное декларирование своих доходов. Под действие закона не подпадают активы, имеющие криминальное происхождение или полученные в виде взятки.

Также нельзя будет задекларировать средства, которые происходят из страны-агрессора, или размещены на счетах такого государства.

Правила и ставки

Задекларировать скрытые от налоговой доходы можно будет в течение года – с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Налоговые ставки в этот период будут следующими:

5% – для валюты и имущества, находящихся в Украине;

9% – для иностранных активов;

2,5% – для облигаций внутренних государственных займов.

Некоторые активы можно вообще не декларировать, например:

собственную квартиру метражом до 120 кв. м;

собственный дом до 240 кв. м;

личный автомобиль, который не используется в коммерческих целях;

приватизированный земельный участок.

Граждане, которые вовремя не задекларируют свои скрытые доходы, рискуют получить немало проблем. Ведь Кабмин уже готовит законопроект, по которому все расходы граждан будут контролироваться налоговой. Регулятор будет сопоставлять расходы и официальные доходы, а в случае существенных несовпадений – будет требовать объяснения.