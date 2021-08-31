До 20 гривен за кубометр: поставщики газа повысили цены на сентябрь

Недавно компании, которые занимаются сбытом газа, обнародовали на своем сайте расценки на поставки газа, которые будут действовать уже начиная с сентября. Следует отметить, что месячные цены значительно возросли — местами до двадцати гривен за кубический метр, в то время как годовые тарифные планы остались неизменными.





Какими будут цены в следующем месяце

Новые цены, предложенные компаниями-поставщиками газа, порой достаточно сильно кусаются. К примеру, компания «Київгазенерджи» будет продавать в сентябре газ по 19,80 гривен за кубический метр. Для сравнения: в августе газ этого поставщика стоил гораздо меньше, всего 15 гривен и 76 копеек за кубический метр. Высокими стали цены и у целого ряда других поставщиков. Например, “Черкаси Газзбут” будет продавать «голубое топливо» за 16 гривен 76 копеек, а “Умань Газзбут” — на две копейки дороже.

Тем не менее, далеко не все так печально. Многие компании вообще отказались от каких-либо месячных тарифов и оставили действительными только годовые предложения. К примеру, это касается компаний, которые выступают под совместным брендом «Твій Газзбут». У лидера рынка, компании «Нафтогаз Украины», также нет месячных предложений.

Некоторые компании и вовсе предлагают месячные цены на уровне годовых. К примеру, компания YASNO будет продавать газ по 8,94 гривны за кубометр либо на сентябрь, либо вплоть до конца сезона. Тем не менее, таких компаний на самом деле не так уж и много.

Между тем, базовые годовые фиксированные цены по-прежнему останутся практически без изменений — они будут колебаться в достаточно широком диапазоне от семи гривен восьмидесяти копеек и вплоть до тринадцати гривен пятидесяти копеек. Самый дешевый годовой тариф — у компании «Нафтогаз Украины». Цена за кубический метр составит всего семь гривен и девяносто шесть копеек.