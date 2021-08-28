Украинцев предупредили об изменении порядка выплаты пенсий

На протяжении некоторого времени в нашей стране ходят слухи о том, что якобы скоро, а именно с начала следующего месяца, может измениться порядок выплаты пенсий. Также многих пугают тем, что они не смогут получать свои заслуженные выплаты. Действительно ли это так? Давайте разберемся.





Изменится ли порядок выплаты пенсий в сентябре?

Эксперты из украинского правительства разъяснили гражданам порядок выплаты пенсий. В отечественном пенсионном законодательстве, а именно в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» указано, что любой пенсионер имеет право выбирать порядок получения своей заслуженной пенсии. Она выплачивается ежемесячно не позднее двадцать пятого числа расчетного месяца, в денежной форме по месту проживания пенсионера в границах нашей страны или же через банковские учреждения.

Ранее существовали предложения изменить порядок получения пенсий, по которому украинцы могли заключить контракт на это с любым из банков по своему представлению. Тех, кто не определился, перевели бы на обслуживание «Ощадбанка». Через почту получали бы пенсию только те, кто имеет инвалидность или не может посещать банк по другой причине. Тем не менее, еще 26 мая текущего года было принято постановление №546. Его содержание простое: согласно ему, порядок выдачи пенсионных выплат вплоть до 2023 года останется неизменным.

Таким образом, слухи абсолютно беспочвенны — первого сентября для пенсионеров не изменится ровным счетом ничего. На данный момент проводится конкурсный отбор организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсии тем, кто ее получает по месту жительства.

Те, кто получал пенсию по почте, будет получать ее по почте и сейчас. Перемены будут только через полтора года, и то, никто не заберет у украинцев пенсию. Просто тем, у кого нет карты, придется ходить не на почту, а в банк.