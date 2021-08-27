Вчені, нарешті, з’ясували, що приховано на зворотній стороні Місяця

Місяцю потрібно 27 322 дні, щоб зробити один оберт навколо Землі, і 27 днів, щоб один раз обернутися навколо своєї осі. Із Землі ми не можемо спостерігати цей рух, тому Місяць здається нам нерухомим і зверненим на Землю завжди однією стороною. Вчені довго намагалися дізнатися, як виглядає зворотній бік Місяця і, нарешті, відкрили завісу цієї таємниці.





Дані, зібрані радаром місяцеходу Yutu-2 китайської місії Chang’E-4, який приземлився на зворотному боці Місяця, спочатку припускали, що там існує тільки один шар грунту, званий реголітом.

Місце посадки Chang’E-4 знаходиться в кратері Фон Карман в басейні Південний полюс – Ейткен (SPA). SPA – найстаріший і найбільший басейн на Місяці, створений на ранніх етапах її еволюції в результаті удару, який, як вважають вчені, проник через місячну кору і підняв грунт з верхньої мантії.

Yutu-2 – перший роботизований місяцехід, який досліджує зворотну поверхню Місяця.

Розуміння геології і стратиграфії басейну SPA допоможе дослідникам вивчити процеси утворення кратерів і пролити світло на еволюцію Місяця. Тому до корисного навантаження Yutu-2 був доданий георадар (GPR) для дослідження гірських порід в місці посадки Chang’E-4.

Одним з недоліків георадара є те, що традиційні методи обробки не можуть виявити шари з плавними межами між ними. Отже, дані георадара можуть створити хибне враження, що територія є однорідна. Хоча насправді вона може складатися з безлічі градаційний шарів, що представляють набагато більш складну геологічну історію.

Вчені з Абердинського університету в Шотландії використовували новий метод аналізу даних, переданих з Yutu-2. Це дозволило більше дізнатися про приховану від нас поверхню Місяця. В результаті дослідження вони виявили кілька шарів грунту, спростувавши ранню гіпотезу. Результати дослідження були опубліковані в Geophysical Research Letters.

Новий метод дозволяє зробити висновки про місячний грунт на основі радіолокаційних сигнатур скель і валунів. Він не обмежується однорідними середовищами і може застосовуватися при будь-якому довільному розподілі діелектричної проникності

Зазвичай кордони між шарами грунту гладкі і чіткі, тому їх можна виявити за допомогою звичайних радіолокаційних засобів обробки. Але новий метод дозволив виявити також невидимі раніше шари з плавними переходами між ними, розташовані на зворотному боці Місяця. Всього було виявлено чотири шари грунту, що йдуть на глибину до 12 метрів.

Використовуючи новий підхід, вчені переконалися, що замість однорідного реголіту, джерелом якого, як передбачалося, є сусідній кратер під назвою Фон Карман, існує більш складна структура. І перші 12 метрів складаються з чотирьох окремих шарів, які були раніше невидимі при використанні звичайних радіолокаційних засобів обробки.

Дослідники припускають, що їх робота допоможе поточним і майбутнім дослідницьким місіям. Розроблену методику можна використовувати, щоб вивчати властивості геологічного середовища за допомогою радара і виявляти раніше невидимі шаруваті структури в перших 10-20 метрах грунтів. Це важливо для наукового світу, так як дозволяє краще дослідити планетні грунти: можна бачити те, що знаходиться під поверхнею, причому більш детально, ніж раніше.