5 найпопулярніших гоночних ігор для PlayStation в Україні

Гоночні ігри вважаються одними з найбільш затребуваних серед українських геймерів. Реалістичні симулятори, неймовірна швидкість, нестандартні завдання – все це можна знайти в тайтлах для найпопулярнішої консолі в Україні – PlayStation.





5 місце: F1 2 021

F1 2021 – офіційна гра чемпіонату світу «Формули 1». Є кілька сюжетних історій, у кожній з яких своя інтрига. На гравців чекають 10 команд сезону 2021 року і 20 пілотів. Геймери можуть спробувати себе в реальному сезоні, парну кар’єру, можливість гри в режимі «Моя команда» по мережі або на одному екрані. Але головне – позитивні емоції, неймовірна швидкість, висока реалістичність.

4 місце: Fast and Furious Crossroads

Гра Fast and Furious Crossroads – ексклюзивна комбінація яскравих пригод і красивих автомобілів. В основі сюжету лежить історія, яка приємно порадує численними трюками, адреналіном, небезпечними пограбуваннями, вереском шин і можливістю помилуватися найбільш мальовничими куточками планети. Гравці також будуть здивовані поворотами сюжету.

3 місце: Need For Speed Heat

Це не просто гонки, а повноцінна сюжетна гра. Основа – головний персонаж і його команда, які спочатку були розділені через зраду, а потім знову об’єднані, щоб помститися. Мета за сюжетом – знищити кримінальний картель і сім’ю, під керуванням яких знаходяться злочинці, поліцейські, міські гральні будинки. Така гра дозволяє задовольнити свою спрагу швидкості, показати логіку і вміння швидко мислити, вирішувати сюжетні загадки.

2 місце: Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered

Гравець зможе отримати заряд справжнього драйву, пробудити внутрішнього демона швидкості. Гонки здійснюються на найкрутіших автомобілях світу. Є можливість приміряти на себе роль служителя закону, нейтралізуючи порушників за допомогою власного арсеналу, або злочинця, прагнучи перехитрити копів, і насолоджуватися їздою на неймовірних швидкостях. Відмінний бонус – можливість змагатися з друзями. З Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered геймери відкриють світ неймовірних гонок.

1 місце: Gran Turismo Sport

Це один з найбільш реалістичних автомобільних симуляторів. Гра збалансована, з яскравою графікою, унікальним автотранспортом (140 моделей, включаючи гоночні боліди, дорожні моделі). Вона є однією з найбажаніших, як для завзятих гонщиків, так і для любителів автомобільного спорту. Додатково у кожного геймера є можливість взяти участь в мережевих чемпіонатах, де можна відстояти честь улюбленої марки (Кубок виробників) або своєї країни (Кубок націй).